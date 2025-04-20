Боєзіткнення відбувалися й після 18:00, – ЗСУ про ситуацію на Сході на тлі заяв Путіна

Російський диктатор Владімір Путін оголосив так зване "великоднє перемир'я", однак бойові зіткнення продовжуються. Ворог продовжує обстрілювати прифронтові території, завдавати ударів по позиціях ЗСУ, а також здійснювати штурмові дії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова в ефірі телемарафону.

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Що відбувається на фронті після перемир'я

Володимир Зеленський повідомив, що після оголошення так званого "великоднього перемир'я" російська армія станом на 06:00 здійснила 59 російських обстрілів і 5 штурмових дій. Трегубов зауважив, що всі ворожі атаки відбувалися в зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця".

За словами речника, бойові дії не припинилися, але ворожа активність значно знизилася. Трегубов додав, що бойові зіткнення тривали й після 18:00, коли Путін оголосив так зване "великоднє перемир'я". Водночас він зауважив, що Сили оборони й не сподівалися на припинення вогню та зупинку бойових дій.

Для довідки. Російський диктатор Владімір Путін оголосив так зване "великоднє перемир'я" з 18:00 19 квітня до 00:00 21 квітня.

Ми взагалі не дивимося, що каже "рот" росіян, ми дивимося, що роблять їхні руки. Їхні руки зазвичай роблять шкоду, і вони продовжують це. Можливо, на кілька годин вони це стали робити з меншою інтенсивністю, але сподівання не дуже великі,

– наголосив Трегубов.

Раніше Назар Волошин наголосив, що ЗСУ проводять оборонну операцію, реагуючи на атаки та штурмові дії окупантів у контексті "великоднього перемир'я". Він додав, що якщо російська армія порушить "перемир'я", то українські захисники будуть відповідати дзеркально.