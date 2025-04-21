Українські сили теж підготувались: боєць ЗСУ припустив, як росіяни використали "перемир'я"

Оголошене Владіміром Путіним "великоднє перемир'я" окупанти, імовірно, використали з певною метою. Ворог, можливо, планує відновити активні штурмові дії на Харківському напрямку.

На думку військовослужбовця Сил ТрО ЗСУ, військового експерта Олександра Мусієнка, якою він поділився з 24 Каналом, українське командування не залишило поза увагою дії ворога під час так званого перемир'я. Також Володимир Зеленський наголосив, що під час тимчасового нібито припинення вогню росіяни 2935 разів порушували обіцянку тиші.

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Росіяни могли б здобути лише тактичну перевагу

Мусієнко зауважив, що у ворога певний задум безумовно є, і він міг, де це йому потрібно, спробувати реалізувати його, виходячи з тактичного покращення ситуації.

Тому що впродовж дня здійснити певні маневри високого оперативно-стратегічного рівня часу замало,

– підкреслив військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ.

Однак часом, який противник міг використати на те, щоб здобути для себе якусь тактичну перевагу, українські сили, на його думку, могли скористатися з такою ж метою, і вочевидь десь це зробили.

Також, якщо українські підрозділи спостерігають певну активність ворога, це історія з двостороннім рухом. Завжди є можливість і нашим силам, припустив Мусієнко, готуватись до того, що перемир'я може бути зірване в певний момент, і ворог цим скористається.

Глобально ситуація не змінювалась. Це не означає, що війна зупинилася і що не треба готуватися до можливих викликів та загроз з боку ворога, і це так і сприймалось,

– підкреслив Олександр Мусієнко.

Відповідні вказівки і доручення, за його словами, українським командуванням віддавались, і нічого не залишалося поза увагою.

Якщо ворог готується до наступальних дій на тій чи іншій ділянці фронту та намагається використати певний час та можливості, це враховується Україною, впевнений військовослужбовець Сил ТрО ЗСУ, в подальшій проведеній обороні.

Нагадаємо, що у пресслужбі 13 бригади Національної гвардії "Хартія" повідомили про намір росіян використати "великоднє перемир'я" для накопичення сили, насамперед особового складу, та відновлення активних штурмових дій на Харківському напрямку.

Як зазначають у пресслужбі "Хартії" також зазначили, що противник не застосовує артилерію, проте "широко використовує БпЛА-системи" для завдання вогневого ураження по позиціях Сил оборони України саме на Харківщині – в зоні відповідальності бригади.