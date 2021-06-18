Великого бажання немає, – менеджер DEJURE припустив, чи ліквідують ОАСК

Законопроєкт щодо ліквідації Окружного адмінсуду Києва внесли у Верховну Раду як невідкладний. Проте це сталося 2 місяці тому, а ситуація довкола суду досі не змінилася.

Про це розповів адвокаційний менеджер Фундації DEJURE Степан Берко. За його словами, ОАСК може бути вигідний для деяких осіб.

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"Це має вигляд того, що великого бажання це робити (ліквідовувати ОАСК – 24 канал) ні в кого немає", – сказав адвокаційний менеджер.

Він додав, що щодо відповідного законопроєкту є шалений опір навіть у парламентському комітеті, вже не беручи до уваги пленарну залу. Берко додав, що проєкт закону навіть не виносять на розгляд першого читання на засіданні комітету, тому що не вистачає голосів.

Чому не вистачає голосів щодо закону про ОАСК

За словами менеджера DEJURE, Окружний адмінсуд Києва може бути корисним для влади.

Велика спокуса ліквідовувати той суд, який може бути корисний в якийсь критичний момент зокрема,

– вважає він.

ОАСК може скасовувати практично будь-які рішення органів національного рівня і цей суд завжди співпрацює з владою, тому що він вигідний кожному, сказав Степан Берко. Саме через це, за його словами, ОАСК не ліквідували ще у 2017 році, коли ліквідовували практично всі адміністративні суди.

Берко про ліквідацію ОАСК: дивіться відео

Законопроєкт щодо ліквідації ОАСК: коротко