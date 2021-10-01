На велосипеді, – Трухін "пожартував" про те, як добирався до Трускавця

"Слуги народу" зібрались у Трускавці 1 жовтня – там кілька днів обговорюватимуть важливі питання. Приїхав і нардеп Олександр Трухін, який оскандалився масштабною ДТП.

Трухін запевнив журналістку, що приїхав "на велосипеді". У такий спосіб відповів на запитання, чи був за кермом авто.

До теми У найважливіший день, – "слуги" розповіли, коли до Трускавця прибуде Зеленський

Дослівний діалог:

Журналістка: А ви на автомобілі сюди приїхали?

Трухін: На велосипеді.

Журналістка: Самі за кермом були?

Трухін: На велосипеді – так.

"Слуги народу" у Трускавці розмістилися у 3 місцевих готелях: Rixos-Prykarpattya, Mirotel та "Лісова пісня".

Трухін відповів журналістці: відео

Скандальна ДТП за участі Трухіна