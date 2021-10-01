На велосипеді, – Трухін "пожартував" про те, як добирався до Трускавця
1 жовтня 2021 , 20:40Читать новость на русском
Джерело:"Радіо Свобода"
"Слуги народу" зібрались у Трускавці 1 жовтня – там кілька днів обговорюватимуть важливі питання. Приїхав і нардеп Олександр Трухін, який оскандалився масштабною ДТП.
Трухін запевнив журналістку, що приїхав "на велосипеді". У такий спосіб відповів на запитання, чи був за кермом авто.
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Дослівний діалог:
Журналістка: А ви на автомобілі сюди приїхали?
Трухін: На велосипеді.
Журналістка: Самі за кермом були?
Трухін: На велосипеді – так.Довідка. "Слуги народу" у Трускавці розмістилися у 3 місцевих готелях: Rixos-Prykarpattya, Mirotel та "Лісова пісня".
Трухін відповів журналістці: відео
Скандальна ДТП за участі Трухіна
- Аварія сталась 23 серпня на Бориспільській трасі в Києві. Саме у ЗМІ повідомили про те, що "слуга народу" Трухін спричинив ДТП.
- Постраждали щонайменше 6 людей. Серед них був і керівник комітету арбітрів УАФ Лучано Лучі.
- Лише через тиждень у поліції заявили, що передали матеріали до ДБР, оскільки фігурант справи – нардеп.
- Сам Трухін згодом заявив, що нібито не планував нічого приховувати. Запевнив, що не був п'яним та боятись йому нічого. Нардеп не вважає себе винним.