Брифінг Офісу генпрокурора та СБУ щодо підозр Медведчуку й Козаку: онлайн-трансляція

Ірина Венедіктова підписала підозри проросійським нардепам Віктору Медведчуку й Тарасу Козаку. Після цього генпрокурорка та голова СБУ Іван Баканов дають брифінг.

Брифінг розпочався 11 травня о 18:10. Посадовці повідомлять подробиці щодо підозр політикам та відповідатимуть на питання журналістів.

До теми За державну зраду: Венедіктова підписала підозри Медведчуку та Козаку

За словами Венедіктової, Медведчуку та Козаку повідомили підозри за 2 статтями:

вчинення державної зради;

замах на розграбування національних ресурсів на територій тимчасово окупованого Криму.

Мовиться про 3 епідози. Зокрема, підозрювані у 2015 році фактично передали усю матеріальну та документальну базу родовища "Глибока", ресурси якого складають понад 38 мільярдів гривень.

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Брифінг Венедіктової та Баканова: дивіться відео

У чому підозрюють Медведчука й Козака

Кума Путіна Віктора Медведчука та його близького соратника Тараса Козака підозрюють у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів в українському Криму.

Венедіктова запевнила, що слідство та прокурори мають достатньо підстав, аби змінити статус цих політиків зі свідків на підозрюваних.

Медведчуку не можуть вручити підозру

Як зазначила генпрокурорка, місцезнаходження Медведчука за результатами обшуків встановити не вдалося. СБУ вживає щодо цього усі необхідні заходи.

"Дзеркало тижня" пише, що СБУ намагається провести обшуки у будинку кума Путіна. Проте його охорона викликала адвокатів й переконує, що політика немає вдома.

Натомість, за даними, якими володіє Служба безпеки України, Віктор Медведчук якраз перебуває саме у цій будівлі.