Венедіктова обговорила розслідування збиття MH17 з генпрокурором Нідерландів

Ірина Венедіктова заявила, що для неї розслідування збиття малайзійського боїнга рейсу MH17 є надзвичайною відповідальністю. Адже, за її словами, результатів очікує весь світ.

Про це генеральна прокурорка повідомила під час зустрічі в Гаазі зі своїм нідерландським колегою Тео Хофстее та його заступницею, керівником спільної слідчої групи Дігною ван Бутцелар.

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Сторони обговорили питання міжнародно-правового співробітництва між органами прокуратурами України та Нідерландів, а також подальшу взаємодію у справі МН17.

Для мене це надзвичайна відповідальність, адже результатів розслідування у справі збиття літака в небі над Донбасом очікує весь світ,

– сказала Ірина Венедіктова.

Вона зазначила, що завдяки зусиллям спільної слідчої групи вже вдалося встановити 4 осіб, які обвинувачуються у вчиненні цього злочину.

"Встановлення решти причетних до цієї трагедії триває. Учасники JIT працюють задля притягнення до відповідальності всіх винних. Ми дуже цінуємо нашу співпрацю", – додала генпрокурорка.

Ірина Венедіктова відвідає судове засідання 9 вересня.

Справа MH17: що відомо

Проросійські бойовики збили боїнг рейсу MH17 у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. На борту перебували 298 людей, вони усі загинули.

У цій резонансній справі наразі проходять обвинуваченими четверо людей: Олег Пулатов, Ігор Гіркін, Сергій Дубинський і Леонід Харченко.

У Гаазі 7 червня стартувало засідання суду в справі про авіакатастрофу малайзійського літака. Матеріалів назбиралось на 65 тисяч сторінок.

Цього тижня в комплексі юстиції "Схіпхол" розпочався черговий блок слухань у справі МН17 – в окружному суді Гааги слово мають родичі загиблих.



Трагедія MH17 у цифрах / Інфографіка 24 каналу