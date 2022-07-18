Венедіктова вперше прокоментувала своє відсторонення
Джерело:фейсбук Ірини Венедіктової
Володимир Зеленський 17 липня відсторонив Ірину Венедіктову від посади генеральної прокурорки. Чиновниця вперше публічно відреагувала на рішення президента днем пізніше.
Венедіктова попросила не розповсюджувати від її імені будь-яких тверджень, адже вони не мають до неї жодного стосунку. Вона зауважила, що прокоментує ситуацію з її усуненням більш вичерпно, коли "настане час".
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Реакція Венедіктової на її усунення з посади генпрокурорки
Ірина Венедіктова заявила, що станом на зараз вона не обговорювала ситуацію з жодною людиною й наразі також утримується від коментарів, оскільки, на її думку, вони не на часі.
Разом з тим посадовиця зауважила, що була призначена на посаду генеральної прокурорки, будучи відповідальною та морально зрілою людиною, а за останні два роки "всерйоз подорослішала".
Не можу уявити, що подібні питання можуть вирішуватися кулуарно, без висловлення взаємної поваги, не по-діловому, так би мовити. Іншими словами, як тільки завершиться стадія "врегулювання" ситуації, що склалася, в адекватному і зрозумілому для всіх сторін ключі, я дам вичерпний коментар,
– заявила Венедіктова.
Відсторонена генпрокурорка запевнила, що їй є чим пишатися за час своєї роботи на посаді – за її словами, вона продемонструвала гарні результати, об'єднала юридичну, професійну та кримінально-процесуальну світову еліту навколо проблем нашої держави та в інтересах України.
Розмови на подібні теми у цьому колі людей – це без емоцій, не на фоні дешевих чуток, дивлячись всім співрозмовникам в очі. Якщо відповідна постанова буде зареєстрована у стінах українського парламенту, я ні на секунду не задумаюсь і прибуду на звіт до нових обранців,
– додала чиновниця.
До слова, Венедіктова підсумувала, що не може й не буде сперечатись з рішенням президента Володимира Зеленського, адже він у своєму праві його прийняти. Разом з тим чиновниця наголосила, що процедура звільнення генерального прокурора єдина, іншої – не передбачено законодавчо.
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Відсторонення Венедіктової від виконання обов'язків генпрокурорки: що відомо
Володимир Зеленський своїм указом від 17 липня відсторонив Ірину Венедіктову від посади генпрокурорки. Разом з нею від виконання обов'язків президент усунув голову СБУ Івана Баканова.
У своєму вечірньому зверненні того ж дня Зеленський пояснив, що таке рішення спричинене великою кількістю зрадників України у правоохоронних органах. За його словами, станом на 17 липня було відкрито 651 кримінальне провадження щодо державної зради та колабораційної діяльності працівників прокуратури та інших правоохоронців.
При цьому в Офісі Президента зауважили, що наразі не мовиться про звільнення Венедіктової та Баканова з їхніх посад. Тривають перевірки та розслідування, вже після яких президент ухвалить остаточне рішення. Нагадаємо, що виконувачем обов'язків Генерального прокурора Володимир Зеленський призначив Олексія Симоненка.
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