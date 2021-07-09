Венедіктова забрала у Мамедова останні повноваження в керівництві Офісу генпрокурора
9 липня 2021 , 22:15Читать новость на русском
Джерело:Наказ Венедіктової
Генпрокурорка Ірина Венедіктова забрала у свого заступника Гюндуза Мамедова решту повноважень. Зокрема, у Департаменті захисту інтересів дітей та протидії насильству та щодо взаємодії з Тренінговим центром прокурорів.
У Мамедова була відповідальність за Департамент захисту інтересів дітей та протидії насильству, а також за взаємодію з Тренінговим центром прокурорів.
До речі Венедіктова перепідпорядкувала собі "департамент війни"
Хто керуватиме департаментом
Однак в наказі за 8 липня про розподіл обов’язків прізвище Мамедова не згадали. Департамент захисту інтересів дітей та протидії насильству очолюватиме Ігор Мустеца, а взаємодію з Тренінговим центром прокурорів – Олексій Симоненко.
Що цьому передувало
- Перед тим, 30 червня, новим керівником Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту замість Мамедова став Максим Якубовський.
- Проте наступного дня Венедіктова підпорядкувала цей департамент собі.
- Після "департаменту війни" у прокурора Мамедова забрали доступ до держтаємниці.