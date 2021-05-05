Венеціанcька комісія оприлюднила терміновий висновок про законопроєкт Зеленського щодо ВРП

Венеціанська комісія показала висновок стосовно президентського законопроєкту про конкурсний добір та перевірки членів української Вищої ради правосуддя. Деякі моменти розкритикували.
Джерело:Висновок Венеційської комісії
Головною тезою висновку стало те, що міжнародні експерти повинні мати вирішальну роль у процесі відбору майбутніх членів ВРП та перевірки на доброчесність чинного складу.
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Що передбачає законопроєкт
Так, законопроєкт №5068 президента Володимира Зеленського передбачає створення Етичної ради, трьох членів якої має номінувати Рада суддів України, ще трьох – міжнародні та іноземні організації.
Етична рада має добирати кандидатів до ВРП та перевіряти на доброчесність членів.
Висновок Венеціанської комісії
Комісія зауважила, що саме незалежні експерти, номіновані міжнародними партнерами України, а не судді, повинні мати визначальний вплив на рішення Етичної ради.
Вважають, що рішення мають ухвалювати більшістю голосів, але підтримка щонайменше двох міжнародних експертів є обов’язковою. Якщо голоси розподілятимуться порівно, перевага має бути за міжнародними експертами.
Що кажуть експерти про висновок
Експертка "Центру протидії корупції" Галина Чижик вважає, що така позиція Венеціанської комісії є реакцією на численні факти негідної поведінки представників судової влади України.
Лише у березні з’їзд суддів обрав чотирьох нових членів Вищої ради правосуддя без будь-яких конкурсів чи перевірок на доброчесність. Троє з чотирьох обраних були включені до так званого списку наперед узгоджених кандидатів, про що стало відомо напередодні суддівського голосування,
– сказала Чижик.