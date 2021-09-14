Веніславський впевнений, що Венеційська комісія не заблокує закон про олігархів

Депутат від "Слуги народу" переконує, що рішення не стане підставою для відтермінування прийняття законопроєкту.

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Ми розглянемо законопроєкт у другому читанні як тільки профільний комітет узгодить документ і рекомендує ВР включити його у порядок денний,

– наголосив Веніславський.

Є багато правок до законопроєкту

За словами політика, до законопроєкту внесли чималу кількість правок. Частина з них має технічний характер або покликана заблокувати прийняття документу. Під технічними правками "слуга" має на увазі перестановку слів місцями чи уточнення окремих положень. Крім того, є багато правок якими пропонують вилучити із закону поняття "кінцевий бенефіціарний власник".

"Але яким чином ми будемо встановлювати, як та чи інша людина контролює діяльність того чи іншого суб’єкта господарювання? Такі правки, на мій погляд, мають на меті поламати сам закон. Ми їх будемо відхиляти", – наголосив Веніславський.

"Законодавчий спам"

Деякі правки чиновник назвав законодавчим спамом. За словами Веніславського, вони надходять від депутатів, яких неофіційно пов'язують із певними олігархами. Однак попри це, політик впевнений, що голоси для ухвалення цього закону у другому читанні знайдуть.

Що відомо про закон щодо олігархів