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"Веном": в мережі з’явився другий трейлер фільму з Томом Харді

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Офіційний кадр з фільму "Веном" 2018
Офіційний кадр з фільму "Веном" 2018 / www.imdb.com

Кінокомпанія Sony Pictures опублікувала другий трейлер фільму "Веном" (Venom) Рубана Флейшера. Головну роль у стрічці Marvel зіграв голлівудський актор Том Харді.

Новий відеоролик оприлюднили на YouTube-каналі студії вчора, 31 липня. З моменту публікації його переглянуло більше 8 мільйонів користувачів.

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У сюжеті фільму йдеться про інопланетну аномалію, яка у вигляді речовини потрапляє на Землю і може змінювати все живе на планеті. Однак вселившись в тіло людини, вона робить його жорстоким. Журналіст Едді Брок зустрічає божевільного вченого і бізнесмена Карлтона Дрейка, який утримує в лабораторії інопланетного паразита і проводить експерименти над людьми.

Відважний чоловік хоче врятувати людей, але через власну необережність сам зливається з симбіонтом та стає Веномом. У новому трейлері можна вперше побачити ворогів Венома, які намагаються його знищити.

Дивіться трейлер до фільму "Веном":

 

Головну роль у фільмі виконала зірка "Божевільного Макса" і "Темного лицаря" Том Харді, а також Мішель Вільямс, Вуді Гаррельсон та інші. Прем’єра "Венома" відбудеться 4 жовтня 2018 року.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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