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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Венсан Кассель показав сексуальні фото з коханою

17:07, сьогодні 1743 Читать новость на русском
Венсан Кассель і Тіна Кунакі
Венсан Кассель і Тіна Кунакі

У мережі з'явилися нові фото актора Венсана Касселя та його молодої коханої Тіни Кунакі. На чорно-білому знімку пара гуляє пляжем, при цьому актор обіймає дівчину за сідниці.

Нещодавно світові ЗМІ написали про розрив стосунків 51-річного Венсана і 20-річної Тіни.

Але пара спростувала усі чутки, виклавши спільні фотографії.

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Венсан Кассель і Тіна Кунакі

Венсан Кассель і Тіна Кунакі

Нагадаємо, у 2013 році Моніка Беллуччі і Венсан Кассель вирішили розлучитися після 14 років шлюбу.

Теги: LifeStyle Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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