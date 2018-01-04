Венсан Кассель показав сексуальні фото з коханою
17:07, сьогодні 1743 Читать новость на русском
У мережі з'явилися нові фото актора Венсана Касселя та його молодої коханої Тіни Кунакі. На чорно-білому знімку пара гуляє пляжем, при цьому актор обіймає дівчину за сідниці.
Нещодавно світові ЗМІ написали про розрив стосунків 51-річного Венсана і 20-річної Тіни.
Але пара спростувала усі чутки, виклавши спільні фотографії.
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Венсан Кассель і Тіна Кунакі
Венсан Кассель і Тіна Кунакі
Нагадаємо, у 2013 році Моніка Беллуччі і Венсан Кассель вирішили розлучитися після 14 років шлюбу.
Джерело: 24 Канал
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