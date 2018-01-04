Венсан Кассель показав сексуальні фото з коханою

У мережі з'явилися нові фото актора Венсана Касселя та його молодої коханої Тіни Кунакі. На чорно-білому знімку пара гуляє пляжем, при цьому актор обіймає дівчину за сідниці.

Нещодавно світові ЗМІ написали про розрив стосунків 51-річного Венсана і 20-річної Тіни. Але пара спростувала усі чутки, виклавши спільні фотографії. Читайте також: З ювілеєм, моя королево, – Вілл Сміт чуттєво привітав дружину з 20-річницею весілля Венсан Кассель і Тіна Кунакі Венсан Кассель і Тіна Кунакі Допис, поширений Tina Kunakey Di Vita (@tinakunakey) 2 Січ 2018 р. о 8:54 PST Нагадаємо, у 2013 році Моніка Беллуччі і Венсан Кассель вирішили розлучитися після 14 років шлюбу.