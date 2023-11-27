Віцепрезидентка Єврокомісії приїхала у Київ: вона планує обговорювати вступ України в ЄС

Віцепрезидентка Єврокомісії, єврокомісарка з цінностей і прозорості Вера Юрова 27 листопада прибула у Київ. Тут вона обговорила з українськими парламентарями процес вступу України у ЄС

Крім того, європейська посадовиця також відвідала Верховну Раду. Про це Вера Юрова написала у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, передає 24 Канал.

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Віцепрезидентка Єврокомісії вже у Києві

Юрова у своєму пості нагадала, що Європейська комісія рекомендувала Києву працювати до березня 2024 року над чотирма пріоритетами реформ. Зокрема, це боротьба з корупцією, деолігархізація, регулювання лобіювання та закон про національні меншини.

Якість та швидкість мають значення. Мала честь обговорити вступ України до ЄС із представниками всіх політичних груп Верховної Ради,

– сказала вона.

Вера Юрова побувала у Верховній Раді / Фото з акаунту Вери Юрової у соцмережі Х

До цього віцепрезидентка Єврокомісії виклала пост, у якому зазначила, що рада тому, що приїхала у Київ. Вона наголосила що планує обговорити ініціативи України з питань розширення, особливо у сфері боротьби з корупцією.

"Ми будемо підтримувати Україну стільки й так довго, скільки буде потрібно", – написала Юрова.

Вера Юрова прибула у Київ / Фото з акаунту Вери Юрової у соцмережі Х

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