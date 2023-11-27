Віцепрезидентка Єврокомісії приїхала у Київ: вона планує обговорювати вступ України в ЄС
Джерело:Вера Юрова
Віцепрезидентка Єврокомісії, єврокомісарка з цінностей і прозорості Вера Юрова 27 листопада прибула у Київ. Тут вона обговорила з українськими парламентарями процес вступу України у ЄС
Крім того, європейська посадовиця також відвідала Верховну Раду. Про це Вера Юрова написала у соцмережі Х, раніше відомій як твітер, передає 24 Канал.
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Віцепрезидентка Єврокомісії вже у Києві
Юрова у своєму пості нагадала, що Європейська комісія рекомендувала Києву працювати до березня 2024 року над чотирма пріоритетами реформ. Зокрема, це боротьба з корупцією, деолігархізація, регулювання лобіювання та закон про національні меншини.
Якість та швидкість мають значення. Мала честь обговорити вступ України до ЄС із представниками всіх політичних груп Верховної Ради,
– сказала вона.
Вера Юрова побувала у Верховній Раді / Фото з акаунту Вери Юрової у соцмережі Х
До цього віцепрезидентка Єврокомісії виклала пост, у якому зазначила, що рада тому, що приїхала у Київ. Вона наголосила що планує обговорити ініціативи України з питань розширення, особливо у сфері боротьби з корупцією.
"Ми будемо підтримувати Україну стільки й так довго, скільки буде потрібно", – написала Юрова.
Вера Юрова прибула у Київ / Фото з акаунту Вери Юрової у соцмережі Х
Єврокомісія рекомендувала почати переговори про вступ України
- У Європейській комісії 8 листопада рекомендували почати переговори про вступ України та Молдови до Європейського Союзу. Там відзначили успіх нашої держави у реформах.
- Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Україна виконала 90% поставлених перед нею вимог. Це стосується реформування системи правосуддя, боротьби з корупцією та контролем над олігархами.
- Варто зазначити, що у березні 2024 року буде наступна оцінка євроінтеграції України. Саме тоді мають ухвалити остаточне рішення про початок перемовин.