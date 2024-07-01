Вербицького звільнено з посади заступника генпрокурора

Дмитро Вербицький більше не займає посаду заступника генпрокурора. Чиновник звільнився за власним бажанням. Це сталося після того, як журналісти провели розслідування щодо нього та його дівчини.

1 липня Андрій Костін підписав наказ про звільнення свого заступника – Дмитра Вербицького. На сайті Офісі генпрокурора зазначається, що чиновник сам забажав покинути посаду.

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Що передувало

Раніше журналісти "Схем" оприлюднили "цікаву" інформацію про майновий стан тепер вже колишнього заступника генпрокурора. Спершу вони з'ясували, що посадовець проживає в будинку у київському елітному котеджному містечку "Коник". Увагу привернув той факт, що помешкання придбав його племінник за довіреністю від одеського бізнесмена за понад 2 мільйони гривень, що згідно з ринковими цінами є заниженою в 6 разів вартістю.

Тоді через тиждень після виходу цього розслідування НАБУ розпочало кримінальне провадження щодо можливого незаконного збагачення Дмитра Вербицького.

У червні "Схеми" оприлюднили новий сюжет про Вербицького. Цього разу він стосувався його дівчини – Христини Ільницької. Журналісти встановили, що жінка володіє дороговартісним будинком у тому самому елітному котеджному містечку "Коник" в Києві. Вона придбала будинок у травні 2024 року за майже 2 мільйони гривень, тим часом як його ринкова ціна у 14 разів більша. Водночас офіційний дохід не дозволяв Ільницькій робити такі розкішні покупки.

Відомо, що перед купівлею котеджу, Ільницька у лютому цього року обзавелася новеньким Porsche за 4 мільйони гривень. Саме на ньому вона разом із Вербицьким пересувалася у день придбання будинку.

Після виходу розслідувань Андрій Костін ініціював службове розслідування щодо свого заступника. "Я підписав наказ про проведення службового розслідування щодо цих фактів, яке наразі триває. Національне агентство із запобігання корупції проводить перевірку щодо способу його життя. Окрім цього знаю, що НАБУ ініціювало своє розслідування", – заявив Костін.