Верещук і Микита – тепер заступники Єрмака: голова ОП пояснив, за що вони відповідають
Джерело:Офіс Президента
Ірина Верещук та Віктор Микита стали новини заступниками голови Офісу Президента. Згодом Єрмак пояснив, за що вони відповідають на своїх посадах.
Цими днями спершу стало відомо про призначення Микити, а потім Верещук. У вівторок, 10 серпня, під час однієї з нарад очільник ОП Андрій Єрмак представив своїх 2 нових заступників.
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Що робитимуть Микита та Верещук в ОП
За словами Єрмака, Микита працюватиме з регіонами й продовжить те, чим займався Олексій Кулеба, який тепер віцепрем'єр, міністр інфраструктури та регіональної політики.
Новоспечений заступник виокремив такі перші кроки у своїй роботі:
- зустрічі з головами ОВА, аби зрозуміти проблеми регіонів;
- налагодження комунікації з Кабінетом Міністрів.
- зміна у підході до проведення Конгресу, аби покращити комунікацію.
Водночас Верещук відповідатиме за питання, якими займалася на посаді голови Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій:
- внутрішньо переміщені громадяни;
- діти й захист їхніх прав, зокрема тих дітей, що перебувають у прифронтових регіонах;
- всі інші гуманітарні питання.
Окремий надзвичайно важливий трек – це ветерани. Вони будуть у топі президентської та нашої уваги. Впевнена, що разом із новою міністеркою у справах ветеранів ми зуміємо дати новий імпульс ветеранській політиці,
– заявила Верещук.
Дивіться також Зеленський пояснив кадрові зміни в Кабміні та Офісі ПрезидентаЗверніть увагу! Обоє новопризначених заступників Єрмака не перший рік в політиці. Як ми зазначали, Верещук була головою Мінреінтеграції, перед тим балотувалася в мери Києва та встигла потрапити в ряд скандалів. Водночас Віктор Микита був головою Закарпатської ОВА, а також мав посади в СБУ.