Верещук поки не братиме участі у засіданнях ТКГ, – Гармаш

Журналіст Сергій Гармаш заявив, що новопризначена віцепрем'єрка Ірина Верещук поки не братиме участі в роботі ТКГ. За його словами, наразі немає указу Володимира Зеленського.

Член української делегації у ТКГ зазначив, що ноти МЗС про участь політикині в засіданні 10 листопада теж поки немає. Про це він повідомив у ефірі одного з телеканалів.

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Я не бачив указу президента про включення Верещук до складу Тристоронньої контактної групи. На сьогодні його немає,

– сказав Сергій Гармаш

На його думку, нова міністерка з реінтеграції братиме участь неформально, спостерігаючи за процесом. Він зазначив, що "це нормально, бо їй потрібно ввійти в курс справи".

"Тому поки що говорити про те, що вона увійшла до команди української делегації у Тристоронній контактній групі та якось впливатиме на неї, немає підстав", – додав журналіст.

Основні завдання Верещук у ТКГ

Рада 4 листопада призначила Ірину Верещук віцепрем'єркою – главою Міністерства з реінтеграції окупованих територій. На цій посаді вона змінила Олексія Резнікова.

Ірина Верещук розповіла, що президент Володимир Зеленський доручив їй дбати про долю людей, які живуть на лінії розмежування та на тимчасово окупованих територіях Криму та Донбасу.

Міністерка реінтеграції перелічила пріоритетні напрямки роботи. Зокрема йдеться про:

відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії зіткнення;

вакцинація населення тимчасово окупованих територій;

пенсійне забезпечення;

доступ представників Червоного Хреста до хворих та українських військовополонених на окупованій території.

З її слів, спершу потрібно відвідати засідання ТКГ і побачити, як проходять переговори у цьому форматі, зокрема послухати аргументи Росії. Після цього політикиня й зможе розповісти свій план дій.