Верещук прокоментувала загибель цивільних жінок на "Азовсталі"
Вчора, 2 травня, окупанти продовжували нещадно гатити по території "Азовсталі" у Маріуполі, де внаслідок обстрілів загинули 2 цивільні жінки. Цей злочин вже зафіксували міжнародні організації.
Поки значної реакції міжнародної спільноти на загибель цивільних жінок на "Азовсталі" не було. Утім, цей злочин вже зафіксували, передає 24 канал.
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Злочин будуть розслідувати
Про це повідомила віцепрем'єрка та міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук. За її словами, такі жахливі дії окупантів уже зафіксували в Організації Об’єднаних Націй та Червоному Хресті.
Міжнародної реакції немає. Однак цю подію зафіксували ми, ООН та Червоний Хрест. Буде розслідування,
– заявила Верещук.
Крім того, за її словами внаслідок ворожих обстрілів "Азовсталі" зараз під завалами перебувають декілька сотень мирних українців. Вона наголосила, що там досі є жінки та діти, однак зараз їх менше, ніж було до евакуації.
Верещук прокоментувала загибель цивільних жінок на "Азовсталі": дивіться відео
Штурм російськими окупантами "Азовсталі"
- Сьогодні, 3 травня, наші захисники повідомили, що окупанти розпочали штурм "Азовсталі". За словами українських військових, перед цим російські загарбники кілька годин бомбили завод.
- Командир полку "Азов" – капітан Святослав Паламар у терміновому зверненні заявив, що "Азовсталь" росіяни намагаються штурмувати за допомогою бронетехніки, танків, десанту та великої кількості піхоти. Він також зазначив, що протягом цілої ночі, 3 травня, ворог обстрілював завод з корабельної та ствольної артилерій, крім того, скидав на них авіаційні бомби.
- За словами командира, українські військові, які перебувають в "Азовсталі", роблять все можливе, аби відбити штурм ворога. Однак він наголосив, що зараз необхідно вивезти цивільне населення, яке переховувалось на території заводу від атак окупантів, на підконтрольну Україні територію.
- Сьогодні під час зустрічі евакуйованих цивільних з "Азовсталі" Ірина Верещук заявила, що порятунок мирних жителів не єдине завдання, яке ставить перед собою Україна. Вона наголосила, що важливо також зберегти життя героїчних захисників Маріуполя, які досі не дають ворогу отримати повний контроль над містом.
- Нагадаємо, що вчора, 2 травня, президент Володимир Зеленський повідомив, що поки Організація Об'єднаних Націй немає змоги допомогти нашим військовим, які захищають Маріуполь. У організації зазначили, що вони не можуть взяти такої відповідальності.