Верещук просить західних лідерів повпливати на Росію щодо гуманітарних коридорів

Ворожі війська продовжують блокувати запровадження гуманітарних коридорів. Тож Ірина Верещук попрохала західних лідерів бодай якось вплинути на дії Росії.

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук не втомлюється наголошувати на потребі відкрити гуманітарні кордони. Вона звернулася до західних лідерів, щоби ті посприяли у цьому, передає 24 канал.

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Гуманітарні кордони врятують життя сотням тисяч людей

Ірина Верещук звернулася до Еммануеля Макрона, Бориса Джонсона, Джо Байдена з проханням про допомогу.

Будь ласка, допоможіть відкрити реальні дієві гуманітарні кордони, які врятують життя сотням тисяч людей. В тому числі іноземним громадянам,

– закликала вона.

Також Ірина Верещук звернулася до влади Росії, щоби та припинила маніпулювати життями мирного населення та дала можливість людям врятувати себе та свої життя.

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