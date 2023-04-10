Росія незаконно утримує майже 4,5 тисячі дітей-сиріт з України, – Верещук
Росія незаконно утримує на тимчасово окупованих територіях і незаконно вивезла на російську територію понад 4 тисяч дітей-сиріт з України. Україна прагне повернути дітей і для цього створює міжнародну коаліцію.
Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук повідомила, що станом на 10 квітня 2023 року Росія незаконно утримує 4396 дітей-сиріт з України.
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Україні потрібна допомога світової спільноти, щоб повернути дітей
У Мінреінтеграції зазначили, що Координаційна рада з питань захисту та безпеки дітей під головуванням Андрія Єрмака наразі працює над формуванням міжнародної коаліції.
Завданням відповідної коаліції буде повернення українських дітей-сиріт і покарання винних у злочинах проти українських дітей.
У цій справі нам дуже важлива допомога світової спільноти. Наразі вже формується пул міжнародних лідерів, які висловили свою публічну підтримку такій коаліції. Серед них Урсула фон дер Ляєн, Матеуш Моравецький та інші,
– зазначила Верещук.
Вона додала, що для функціонування такої платформи потрібен буде посередник: ним зокрема може бути Міжнародний Комітет Червоного Хреста, УВКБ ООН, ЮНІСЕФ чи інша організація.
МКС у Гаазі видав ордер на арешт дитячої омбудсменки Росії
- 17 березня суд у Гаазі видав ордер на арешт Владіміра Путіна та уповноваженої при президентові Росії із прав дитини Марії Львової-Бєлової.
- Путіна та Львову-Бєлову підозрюють у скоєнні воєнного злочину. Зокрема, мовиться про незаконну депортацію та переміщення дітей з тимчасово окупованих територій України до Росії.
- Коментуючи рішення суду, Львова-Бєлова цинічно заявила, що радіє, адже міжнародне товариство "оцінило її роботу з допомоги дітям".
- Львова-Бєлова наголосила, що продовжить "працювати", тобто й надалі викрадатиме дітей.
- Російська омбудсменка відома тим, що виправдовує викрадення українських дітей на територію Росії. Вона називає це "оперативним перевезенням". За її словами, дітей з України не всиновлюють, а віддають "під опіку".