Верещук розповіла, як сьогодні відбуватиметься евакуація з Маріуполя

Для евакуації маріупольців сьогодні, 22 березня, працюватимуть 3 маршрути. Людей везтимуть до Запоріжжя.

Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук.

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Маршрути евакуації

Бердянськ – Запоріжжя. Місце зборів: Спорткомплекс, вул. Мелітопольське шосе, 27.

Мангушська громада – Запоріжжя. Місце зборів: село Юр’ївка Мелекинської сільської ради, пансіонат "Зміна".

Нікольське – Запоріжжя. Місце зборів: школа №2, вул. Паркова, 23.

Автобуси для евакуації будуть подані до місць збору з 9.00 до 10.00. За словами Верещук, із Запоріжжя вже вирушив 21 автобус.

Зараз вирішують питання з пальним, аби безкоштовно заправити машини маріупольців.

Допомога у Бердянську

Верещук нагадала, що Бердянську працюють штаби, в яких маріупольцям надається необхідна допомога.



Постійні номери штабів для допомоги маріупольцям в місті Бердянськ:

+380615336276

+380615335252

+380975515917

+380504397529

Постійні номери штабів допомоги маріупольцям в місті Запоріжжя:

+380952204111

+380672204112

0800503508

Дивіться ранковий брифінг Верещук: