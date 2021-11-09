Верещук розповіла, які завдання їй дав Зеленський для роботи в ТКГ

Нова віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук назвала свої основні завдання на посаді членкині Тристоронньої контактної групи. Серед головних – турбота про людей, які мешкають в окупованих районах Донбасу та в Криму.

Перше засідання ТКГ, на якому буде присутня новопризначена міністерка відбудеться уже 10 листопада. За словами Верещук, тільки після цієї зустрічі вона зможе детально розповісти про напрямок своєї роботи.

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Пріоритети нової міністерки

Ірина Верещук розповіла, що президент Володимир Зеленський доручив їй дбати про долю людей, які живуть на лінії розмежування та на тимчасово окупованих територіях.

Я почула від пана президента завдання, які він ставить переді мною як перед членкинею ТКГ. Звісно ж, це люди. Це турбота про людей, це гуманітарна складова. Звісно, ми говоритимемо й про політичні аспекти, однак передусім як міністерка реінтеграції я маю думати про тих людей, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, і які зараз страждають на лінії зіткнення,

– заявила Верещук

Міністерка реінтеграції перелічила пріоритетні напрямки роботи. Зокрема йдеться про:

відкриття контрольних пунктів в'їзду-виїзду на лінії зіткнення;

вакцинація населення тимчасово окупованих територій;

пенсійне забезпечення;

доступ представників Червоного Хреста до хворих та українських військовополонених на окупованій території.

За словами Верещук, спершу вона повинна відвідати засідання ТКГ та побачити, як відбуваються переговори у цьому форматі, зокрема послухати аргументи російської сторони. Після цього міністерка зможе детальніше розповісти про свій план дій на посаді.

Призначення Верещук: головне