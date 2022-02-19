Верещук і "слуги" вже прибули у зону проведення ООС
Джерело:Юлія Палійчук у телеграмі
На тлі загострення на Донбасі Ірина Верещук вирішила довести світу, що Україна не має планів нападу. Міністерка особисто прибула в зону проведення ООС.
Разом з нею прилетіли нардепи від "Слуги народу". Про це повідомила речниця партії Юлія Палійчук.
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У зону проведення Операції Об'єднаних сил прибула Ірина Верещук, а також парламентарі:
- Давид Арахамія;
- Олександр Завітневич;
- Юрій Мисягін;
- Мар’яна Безугла.
Народні депутати проведуть моніторинг безпекової ситуації, поспілкуються з військовими, передадуть закуплені напередодні дрони на передові позиції наших військових,
– зазначила Юлія Палійчук.
"Слуги" прибули в зону проведення ООС / Фото з телеграму Юлії Палійчук
Зеленський відвідав передову
- Володимир Зеленський 16 лютого вирушив на Донбас – це плановий візит у зону ООС.
- Сергій Никифоров наголосив, що загострення ситуації не вплине на маршрут президента.
- Речник глави держави наголосив, що Володимир Зеленський провів екстрену розмову з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем. Політики обговорили обстріли 17 лютого.
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