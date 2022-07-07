Верховна Рада може змінити одного з міністрів, – нардеп
7 липня 2022 , 20:07Читать новость на русском
Джерело:телеграм Ярослава Железняка
У найближчі тижні в Україні нібито можуть змінити міністерку соціальної політики. Зараз цю посаду обіймає Марина Лазебна.
На посаду міністерки нібито розглядають Оксану Жолкович. Про це заявив нардеп та заступник голови парламентського комітету з питань фінансів Ярослав Железняк.
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Наразі Жолкович є керівницею департаменту соцполітики та охорони здоров'я в Офісі Президента.
Кажуть, що скоро у нас буде нова міністерка соцполітики,
– написав Железняк.
Офіційного підтвердження цієї інформації від уряду поки немає.
Що відомо про призначення Лазебної
- Відповідно до інформації на сайті Кабміну, Лазебна протягом 2013 – 2014 років очолювала Державну службу зайнятості України.
- З 2015 по 2019 рік чиновниця працювала в проєкті "Модернізація системи соціальної підтримки українців". З серпня по жовтень 2019 року була головою Державної соціальної служби України.
- На посаді міністерки соціальної політики перебуває понад 2 роки. Її призначили 4 березня 2020 року.
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