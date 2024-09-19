Червоноград, Ватутіне та ще понад 300 міст і селищ: які нові назви отримали українські міста

Верховна Рада перейменувала 327 населених пунктів. Також на початок жовтня перенесли голосування щодо ще низки міст та сіл.

Рішення про перейменування 327 русифікованих населених пунктів ухвалили 19 вересня, мовиться на сайті Верховної Ради.

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Які в Україні з'являться населені пункти

Зокрема, нові назви отримають такі українські міста, села та селища.

Новомосковськ (Дніпропетровська область) – Самар;

Першотравенськ (Дніпропетровська область) – Шахтарське;

Первомайськ (Луганська область) – Сокологірськ;

Молодогвардійськ (Луганська область) – Отаманівка;

Сєвєродонецьк (Луганська область) – Сіверськодонецьк;

Червоноград (Львівська область) – Шептицький;

Дружба (Сумська область) – Хутір-Михайлівський;

Красноград (Харківська область) – Берестин;

Первомайський (Харківська область) – Златопіль;

Ватутіне (Черкаська область) – Багачеве;

Зоря (Одеська область) – Камчик;

Першотравневе (Одеська область) – Вишневе;

Суворове (Одеська область) – Катлабуг;

Новомосковська (Запорізька область) – Нове.

Це незначна частина зі списку перейменованих населених пунктів. З повним переліком нових назв за регіонами можна ознайомитися за посиланням.

Також відомо, що на початок жовтня перенесено голосування щодо:

Южне – Порт-Анненталь;

Южноукраїнськ – Гард;

Синельникове – Ріднопілля;

Первомайськ – Ольвіополь;

Павлоград – Матвіїв.

Варто зазначити, що більша частина цих назв є історичними.