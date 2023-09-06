Верховна Рада призначила Павла Кириленка главою АМКУ

Верховна Рада погодила призначення Павла Кириленка головою Антимонопольної комісії. За відповідне рішення проголосувало 250 нардепів.

Раніше Кириленко обіймав посаду очільника Донецької ОВА, проте днями подав заяву на звільнення. Давид Арахамія раніше називав його майбутнім головою АМКУ.

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Призначення голови АМКУ

Народні депутати 6 вересня на засіданні Верховної ради ухвалили призначення Павла Кириленка очільником Антимонопольної комісії 250-ма голосами. Безпосередньо фракції голосували так:

Слуга Народу – 197

Європейська солідарність – 0

Батьківщина – 0

Платформа за життя та мир – 19

За майбутнє – 7

Голос – 0

Довіра – 15

Відновлення України – 8

Позафракційні – 4



Голосування за призначення Павла Кириленка / Ярослав Железняк

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