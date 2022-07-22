медведєв і захарова – в списку: у Раді пропонують накласти санкції на топчиновників із росії

Верховна Рада України запропонувала запровадити санкції проти російських чиновників. У списку дмітрій мєдведєв, марія захарова, вододін та герасимов.

Відповідну інформацію оприлюднили в проєкті постанови Ради 21 липня. У цей же день санкції проти росії запровадив Європейський Союз.

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Рада пропонує запровадити санкції проти росіян

Верховна Рада України запропонувала схвалити та внести на розгляд Ради національної безпеки і оборони України пропозиції щодо застосування санкцій щодо певного списку осіб. Попередньо там фігурує орієнтовно 3600 росіян. Серед них:

марія захарова – довірена особа кандидата в президенти владіміра путіна. Була однією з тих, хто забезпечив переобрання путіна, який проводить агресивну політику проти України з 2014 року, на неконкурентних президентських виборах 18 березня 2018 року;

– довірена особа кандидата в президенти владіміра путіна. Була однією з тих, хто забезпечив переобрання путіна, який проводить агресивну політику проти України з 2014 року, на неконкурентних президентських виборах 18 березня 2018 року; дмітрій медвєдєв – член ради безпеки, яка надає поради та координує питання національної безпеки, що брав участь у формуванні агресивної політики російського уряду, яка загрожує територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України;

– член ради безпеки, яка надає поради та координує питання національної безпеки, що брав участь у формуванні агресивної політики російського уряду, яка загрожує територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України; олександр бєглов та вячеслав володін – члени ради безпеки, яка надає поради та координує питання національної безпеки, що брав участь у формуванні агресивної політики російського уряду, яка загрожує територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Варто також зазначити, що у списку, окрім членів радбезу та топчиновників, також є:

посадові особи міноборони;

депутати держдуми;

співробітники правоохоронних органів та центробанку;

а також губернатори, регіональні чиновники;

публічні особи та пропагандисти.

Останні санкції проти росії

21 липня Євросоюз затвердив 7 пакет санкцій, який передбачає обмеження щодо 57 росіян. У списку мер москви сергєй собянін, перший заступник прем'єр-міністра росії андрєй бєлоусов, актори владімір машков та сергєй бєзруков, дочка голови "транснафти" ніколая токарєва майя болотова та інші юридичні та фізичні особи.

Також затверджений 7 пакет санкцій ЄС містить заборону на купівлю, імпорт і трансфер золота (зокрема, ювелірних виробів) із росії.

Окрім того, нові санкції проти росії готує Велика Британія. Серед іншого вони заборонять імпорт нафти й вугілля з росії.

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