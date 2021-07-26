Рада збереться на позачергове засідання: Гончаренко назвав дату і причину
26 липня 2021 , 14:09Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Олексія Гончаренка
У Верховній Раді депутати зберуться на позачергове засідання попри канікули. Обговорять Кримську платформу.
Позачергове засідання Ради відбудеться 23 серпня. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.
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"Депутатам розіслали лист про збір підписів за скликання позачергової сесії Ради", – зауважив політик.
Основне питання – про Кримську платформу
Під час засідання 23 серпня у Верховній Раді розглянуть проєкт постанови про звернення до західних партнерів. Мовиться про посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Росії.
Звернення скерують до:
- Організації Об'єднаних Націй;
- Парламентської Асамблеї Ради Європи;
- Парламентської Асамблеї ОБСЄ;
- Парламентської Асамблеї НАТО;
- Парламентської Асамблеї ОЧЕС;
- Європейського Парламенту;
- урядів і парламентів іноземних держав.
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