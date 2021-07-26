Рада збереться на позачергове засідання: Гончаренко назвав дату і причину

26 липня 2021 , 14:09
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Джерело:

фейсбук Олексія Гончаренка

У Верховній Раді депутати зберуться на позачергове засідання попри канікули. Обговорять Кримську платформу.

Позачергове засідання Ради відбудеться 23 серпня. Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив нардеп від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

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"Депутатам розіслали лист про збір підписів за скликання позачергової сесії Ради", – зауважив політик.

Основне питання – про Кримську платформу

Під час засідання 23 серпня у Верховній Раді розглянуть проєкт постанови про звернення до західних партнерів. Мовиться про посилення міжнародного співробітництва в рамках Кримської платформи для протидії агресії Росії.

Звернення скерують до:

  • Організації Об'єднаних Націй;
  • Парламентської Асамблеї Ради Європи;
  • Парламентської Асамблеї ОБСЄ;
  • Парламентської Асамблеї НАТО;
  • Парламентської Асамблеї ОЧЕС;
  • Європейського Парламенту;
  • урядів і парламентів іноземних держав.
Зверніть увагу! Кримська платформа – це дипломатична ініціатива України, спрямована на міжнародну співпрацю. Мета платформи – координувати питання повернення Криму до складу України, захищати права людей на окупованому півострові.

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Автор: Євгенія Пласконь