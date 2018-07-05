Верховна Рада рекомендувала створити музей на Поштовій площі

Народні депутати виступили за створення музею на Поштовій площі у Києві. Парламент своєю постановою рекомендував Кабміну внести місце розкопок у список пам'яток національного значення.

Депутати говорили про будівельний майданчик, де під час зведення торгово-розважального центру ще у 2014 році виявили вулицю часів Київської Русі та артефакти 11–12 століття. Будівництво заморозили, а на проведення розкопок не виділяють кошти вже понад рік.

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Активісти з 20 червня проводять на Поштовій площі безстрокову акцію протесту. Вони вимагають розірвати договір із забудовником і створити на цьому місці Музейний простір. Це рішення мала б ухвалити столична влада.

Рекомендувати Кабінету міністрів створити національний музей "Центр середньовічного міста" на території відкриття пам'ятки на Поштовій площі в Києві та заборонити будь-які будівельні роботи, де були об'єкти культурної спадщини,

– прокоментував народний депутат від "Народного фронту" Микола Княжицький.

Відео коментаря Княжицького щодо музею на Поштовій площі у Києві

Нагадаємо, 21 червня Київська міська рада на своєму засіданні повинна була розглянути узгоджений проект рішення щодо збереження артефактів, знайдених під час розкопок на Поштовій площі.