Верховний суд Ізраїлю дозволив одностатевим парам мати дітей

В Ізраїлі Верховний суд 11 липня вирішив визнати незаконною заборону одностатевим парам заводити дітей за допомогою сурогатного материнства. Впродовж найближчих пів року парламент має усунути обмеження.

Відповідний позов активісти подали понад рік тому. Тільки тепер суд вирішив його задовольнити.

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В Ізраїлі одностатевим парам дозволили мати дітей

Ми не можемо змиритися з серйозним порушенням прав людини, яке триває, підтвердженого чинним наразі законодавством у сфері сурогатного материнства,

– зазначила суддя Естер Хают.

Відповідно до цього, Верховний суд вирішив дозволити одностатевим парам мати дітей. А парламент отримав доручення протягом 6 місяців усунути всі законодавчі обмеження.

Реакція ЛГБТ-спільноти

ЛГБТ-спільнота назвала це рішення суду справжнім проривом. Боротьбу за можливість заводити дітей за допомогою сурогатного материнства гомосексуальні пари вели протягом багатьох років.

В Ізраїлі одностатевим парам не можна укладати шлюб. Водночас його визнають, якщо пара одружилася в іншій країні.

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