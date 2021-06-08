Верховний Суд визнав, що УПЦ КП була ліквідованна законно

Верховний Суд підтвердив, що Українська Православна Церква Київського Патріархату на Помісному соборі УПЦ КП була ліквідована законно. Відтак суд поставив крапку у спробах патріарха Філарета оскаржити рішення.

Речник ПЦУ архієпископ Євстратій Зоря повідомив, що рішення Помісного Собору не можуть бути оскаржені у будь-якому світському суді. Це було б порушенням норми про розділення Церкви і держави.

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Що треба знати про рішення суду

У реєстрі судових рішень мовиться, що рішення про ліквідацію УПЦ КП "ухвалене статутними органами релігійного об’єднання у межах своїх повноважень". Тому воно є лише внутрішньою діяльністю релігійної організації. Органи держвлади туди не можуть втручатись.

Верховний Суд показав, що протягом двох років Почесний Патріарх намагався спонукати державу втрутитися у церковні справи – зробити саме те, від чого Церква страждала у радянські часи,

– написав Зоря.

Речник ще раз звернув увагу на те, що суд не може давати оцінки рішенням статутних органів релігійних організацій. Він зазначив, що задоволений ухвалою суду.

Що цьому передувало

У 2019 році патріарх Філарет заявив про відновлення УПЦ КП, яку ліквідували напередодні Об'єднавчого собору у грудні 2018 року.

Річ у тім, що Філарет не погоджувався з уставами ПЦУ та звинувачував митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей. Нібито під час собору домовились, що новоствореною церквою керуватиме Філарет, а Епіфаній лише представлятиме її за кордоном.

Філарет звернувся до Верховного Суду у серпні 2020 року. Він вимагав визнати рішення про ліквідацію недійсним, а також повернути йому все майно, яке перейшло від УПЦ КП до ПЦУ.

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