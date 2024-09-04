Провели оплесками: у Харкові попрощалися з 18-річною художницею Нікою Кожушко, яку вбила Росія

Внаслідок російського удару КАБами по Харкову 30 серпня загинула 18-річна художниця Вероніка Кожушко. 4 вересня дівчину провели в останню путь.

На прощання з Нікою прийшли її друзі, рідні та представники творчої спільноти Харкова. На прохання її батька, Ігоря Кожушка, дівчину провели в останню путь оплесками.

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Як проходило прощання із Нікою Кожушко

Як відбувалося прощання з дівчиною: дивіться відео

Оскільки моя дитина була творчою особистістю, я прошу провести її аплодисментами. Я прошу вас пам'ятати мою доньку. Її телефон не замовкатиме, я поповню рахунок, пишіть моїй донці, пишіть мені,

– попросив тато Ніки.

На прощання з художницею прийшли також працівники Літмузею, де дівчина займалася волонтерською діяльністю.

У Харкові попрощалися з Нікою Кожушко / Фото Суспільного

"Ніка дуже помагала на всіх заходах, вона знімала відео для наших квартирників резиденції Слова. Дуже світла, юна, сонячна людина. Мені дуже шкода, що так рано та так нечесно не стало Ніки. Ми усім музеєм її дуже любимо. Це величезна втрата для Харкова і країни в цілому, бо Ніка дуже багато всього робила задля культурного життя міста", — сказала працівниця літмузею Владислава.

Нагадаємо, що 30 серпня російські війська завдали декілька авіаударів по Харкову. Внаслідок ворожої атаки загинули 6 осіб, ще 99 – постраждали.