Вертоліт евакуював у Київ хлопчика з Житомирщини, якого поранив військовий: відео

Хлопчика з Новоград-Волинського, якого поранив військовий, евакуювали до "Охмадиту" у Києві. До спеціальної операції залучили гелікоптер спеціального авіаційного загону ДСНС України.

Спецоперацію з порятунку дитини провели у Новограді-Волинському. Медичний реанімобіль екстреної медичної допомоги доставив поранену дитину на стадіон "Авангард".

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Саме там приземлився гелікоптер спеціального авіаційного загону ДСНС України. Рятувальники брали участь у тактико-спеціальних навчаннях на Рівненщині, тому змогли оперативно прибути на Житомирщину.

Супроводжують хлопчика до Києва на борту вертольота 2 анестезіологів. Журналісти розповіли, що під час рятувальної операції плакали усі присутні.

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