Вертоліт Мі-24 та безпілотники: українська ППО за добу ліквідувала 5 ворожих цілей
Джерело:Командування Повітряних Сил ЗСУ
За добу 10 травня силам української протиповітряної оборони вдалось ліквідувати 5 ворожих цілей. Йдеться про чотири російські безпілотники "Орлан-10" та один вертоліт Мі-24.
Про це повідомили у Командуванні Повітряних сил Збройних Сил України на офіційній сторінці у фейсбук. Зазначається, що ювілейного 200-го ворожого літака нині знищити, на жаль, не вдалось – російські окупанти вже бояться залітати у наш повітряний простір такою дорогою технікою, знаючи, що вона буде ліквідована.
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Успіхи української ППО за 10 травня
У Командуванні Повітряних сил Збройних Сил України зазначили, що уся країна з нетерпінням чекає знищення символічного 200-го літака російських окупантів.
Змушені визнати, поки немає. Самі чекаємо, бо не залітають нацисти під пекельний вогонь наших зенітних ракетних військ. Навіть повітряний парад скасували на "побєдобєсіє", бережуть московити техніку,
– підкреслили у Командуванні ПС ЗСУ.
Разом з тим сьогодні, 10 травня, протиповітряною обороною Сухопутних військ та Повітряних сил Збройних Сил України було ліквідовано чотири безпілотні літальні апарати російських окупантів типу "Орлан-10". Бригада десантно-штурмових військ ЗСУ, своєю чергою, знищила один ворожий вертоліт Мі-24.
До слова, у командуванні додали, що авіація Повітряних сил ЗСУ на різних напрямках продовжує завдавати ворогу вогневих ударів з повітря, тим самим підтримує бойові дії українських наземних військ.
Вечірнє зведення Генштабу ЗСУ за 10 травня: основне
- Станом на 18:00 10 травня, ворог нарощував темпи здійснення стратегічної наступальної операції у Східній операційній зоні. Найбільша активність російських окупантів й далі фіксується на Слобожанському та Донецькому напрямках.
- На Харківщину ворог додатково перемістив до 500 мобілізованих осіб з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей України. Таким чином, противник намагається не допустити просування українських сил та підсилити свої підрозділи.
- На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти намагались встановити контроль над населеним пунктом Рубіжне, втім без жодного успіху.
- Невдалі спроби штурмових дій ворога були також на населені пункти Донецького напрямку – Мар'їнку, Кам'янку та Новомихайлівку.
- Завдяки злагодженим діям особового складу підрозділів Сил оборони України на Харківщині, нашим захисникам вдалось звільнити чотири населені пункти – Черкаські Тишки, Руські Тишки, Рубіжне та Байрак.
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