Дотренувався: у Карелії з радарів зник вертоліт, що належить МНС Росії

У республіці Карелія, що у Росії, раптово зник з радарів вертоліт, що належав Міністерству надзвичайних ситуацій. Три особи, що були на борту, перестали виходити на зв'язок

Що ж стало причиною такого вертольотопаду – росіяни ще мають встановити. Вони зазначають, що інцидент стався над акваторією Онезького озера.

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Зникнення Мі-8

За повідомленнями російських ЗМІ, ввечері 4 лютого у Карелії з радарів зник гелікоптер Мі-8, який належав МНС. У цей час на борту перебувало 3 людини.

У ході тренувального польоту над акваторією Онезького озера перестав виходити на зв'язок гелікоптер Мі-8 ФДБУ "Північно-Західний авіаційно-рятувальний центр МНС Росії" орієнтовно в районі населеного пункту Дерев'яне Пріонезького району республіки Карелія,

– повідомили ЗМІ.

Наразі пошуки повітряного судна тривають, росіяни намагаються встановити його місцеперебування. На ймовірне місце прибули рятувальники на суднах на повітряній подушці та снігоходах, у готовність приведено літак Ан-26.

Зазначається, що гвинтокрил летів із Петрозаводська в місто Витегра Вологодської області. Це у північній частині Росії.

Де приблизно упав російський вертоліт: дивіться на карті

Проблеми російських гвинтокрилів та літаків