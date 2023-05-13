Хіт-парад самоліквідації: у Брянській області впали два російські вертольоти
Вранці 13 травня у місті Клинці Брянської області впав російський вертоліт. За попередньою інформацією, загорівся двигун.
Про інцидент повідомляють у місцевих телеграм-каналах. Росіяни поширюють відео падіння вертольота у соцмережах, пише 24 Канал.
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Вертоліт впав у приватному секторі
За попередньою інформацією, авіакатастрофа сталась над містом Клинці, що неподалік кордону. Цей факт вже підтвердили екстрені служби міста.
Судячи з оприлюднених кадрів, вертоліт Мі-8 кілька хвилин кружляв у небі, а після гучного вибуху впав у приватному секторі.
Мі-8 впав на приватний сектор: відео
На місці падіння видніється стовп густого чорного диму. Приналежність вертольота наразі встановлюють.
У Брянській області впав вертоліт: дивіться відео
Крім того, російські смітниці кажуть, що в цей момент "певео" збивала ракету. Ймовірно, окупанти вже не в змозі відрізнити вертоліт від ракети, тому збивають все, що бачать у небі.
Падіння Мі-8: дивіться відео
Як згодом повідомили, вертоліт впав через загоряння двигуна. Наразі про постраждалих чи жертв інформації не надходило.
У Клинцях впав російський Мі-8: дивіться відео
Вертольотопад продовжується
Згодом після інциденту повідомили про ще одне падіння вертольота. Цього разу вже у селищі Сурецький Мураха Клинцівського району. Подробиць наразі не розголошували.
У Клинцівському районі теж впав вертоліт: дивіться відео
Після падіння вертольота у Клинцівському районі деякі будинки пошкоджені уламками.
Росіяни розповідають, що постраждала 51-річна жінка, яка йшла вулицею. Вона отримала опіки. Люди, що перебували на борту вертольота, загинули. Їх число встановлюють.
Падіння другого вертольота: відео
У Криму теж впав російський вертоліт
- Нагадаємо, що 12 травня у Джанкойському районі Криму впав російський гелікоптер Мі-28. За попередньою інформацією, причиною катастрофи стала відмова техніки.
- У Міністерстві оборони Росії заявили, що це був плановий навчально-тренувальний політ гелікоптера Мі-28. Політ виконувався без боєкомплекту, на землі руйнувань немає.
- На щастя, пілоти не постраждали, а загинули. У місцевих телеграм-каналах поширили фото з місця події. На світлині видніється чорний дим від пожежі внаслідок падіння вертольота.