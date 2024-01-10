В Африці вертоліт ООН захопили бойовики: він здійснював аварійну посадку
Джерело:Reuters
Бойовики 10 січня захопили гелікоптер Організації Об'єднаних Націй з кількома іноземцями на борту. Зазначається, що перед цим вертоліт був вимушений здійснити аварійну посадку.
Анонімний співробітник ООН повідомив, що до складу екіпажу входило п'ятеро іноземців. Гвинтокрил доставляв медикаменти та мав доправляти поранених.
Дивіться також "Все (не) закінчиться до Різдва"․ Чому світ палає, а війни стають довшими і жорстокішими
Захоплення літака ООН
Бойовики "Аль-Шабаб" 10 січня захопили вертоліт, що належав Місії ООН із сприяння Сомалі (UNSOM). Повідомляється, що після зльоту з міста Беледуейн у центральній частині Сомалі літак ООН стикнувся з несправністю, внаслідок чого він був вимушений екстренно приземлитися біля села Гіндхер, що межує з регіоном Галгудууд.
На борту було двоє сомалійців і кілька іноземців. Він також перевозив медичне приладдя та мав транспортувати поранених солдатів з регіону Галгудууд,
– зазначив майор Хасан Алі.
Згідно з доповідною запискою, на борту було дев'ять пасажирів. Шістьох з них взяли у полон бойовики, а кільком пасажирам вдалося втекти. В ООН зазначили, що всі польоти організації тимчасово призупинені в цьому районі до подальшого повідомлення.
Угрупування "Аль-Шабаб" пов'язане з Аль-Каїдою, веде повстання проти уряду Сомалі з 2006 року. Бойовики контролюють деякі регіони країни та продовжують нападати на цивільних та військові об'єкти.
Організація об'єднаних націй: останні новини
- Сполучені Штати Америки скликали засідання Ради Безпеки ООН щодо постачання балістичних ракет КНДР Росії. Кремль вже використав принаймні одну ракету "партнерів" під час обстрілів України.
- Відповідне засідання відбулося 10 січня. Зазначається, що семеро членів Ради Безпеки ООН перед засіданням звинуватили Росію у тому, що країна-агресорка використовує своє становище як постійного члена Ради, купуючи ракети у КНДР й атакуючи ними Україну. Це пряме порушення резолюції ООН. Заяву США, Британії та Франції підтримала Україна, а також Японія, Мальта, Словенія та Південна Корея.
- Політолог Олег Лісний зазначив, що справедливою відповіддю Заходу стане надання потужніших ракет Україні, щоб це була взаємозалежність. Якщо світ буде знову м'якотілим, то побачить Третю світову війну, але вона буде в іншому вигляді.