В Африці вертоліт ООН захопили бойовики: він здійснював аварійну посадку

Бойовики 10 січня захопили гелікоптер Організації Об'єднаних Націй з кількома іноземцями на борту. Зазначається, що перед цим вертоліт був вимушений здійснити аварійну посадку.

Анонімний співробітник ООН повідомив, що до складу екіпажу входило п'ятеро іноземців. Гвинтокрил доставляв медикаменти та мав доправляти поранених.

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Захоплення літака ООН

Бойовики "Аль-Шабаб" 10 січня захопили вертоліт, що належав Місії ООН із сприяння Сомалі (UNSOM). Повідомляється, що після зльоту з міста Беледуейн у центральній частині Сомалі літак ООН стикнувся з несправністю, внаслідок чого він був вимушений екстренно приземлитися біля села Гіндхер, що межує з регіоном Галгудууд.

На борту було двоє сомалійців і кілька іноземців. Він також перевозив медичне приладдя та мав транспортувати поранених солдатів з регіону Галгудууд,

– зазначив майор Хасан Алі.

Згідно з доповідною запискою, на борту було дев'ять пасажирів. Шістьох з них взяли у полон бойовики, а кільком пасажирам вдалося втекти. В ООН зазначили, що всі польоти організації тимчасово призупинені в цьому районі до подальшого повідомлення.

Угрупування "Аль-Шабаб" пов'язане з Аль-Каїдою, веде повстання проти уряду Сомалі з 2006 року. Бойовики контролюють деякі регіони країни та продовжують нападати на цивільних та військові об'єкти.

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