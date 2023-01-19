Добре зарекомендував себе раніше, – Ігнат про вертоліт, що розбився у Броварах

18 січня у Броварах відбулася авіакатастрофа, в якій загинуло керівництво МВС, а також громадяни, яким не пощастило опинитися на місці падіння гелікоптера. Що саме стало причиною трагедії, повинно повідомити згодом слідство.

Однак у Повітряних силах зазначили, що вертольоти цієї моделі загалом добре себе зарекомендували. Про це розповів речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, повідомляє 24 Канал.

До теми Надійні, але не без проблем: що відомо про гелікоптер Super Puma, який розбився в Броварах

Надійні вертольоти

Таких машин в авіапарку України понад десять. Їх передали з країн Європи для потреб, зокрема, ДСНС.

Це гарні машини, які добре себе зарекомендували. І надійні. Вони були передані для потреб, зокрема, ДСНС як рятувальні вертольоти,

– підкреслив Юрій Ігнат.

Україна використовує ті вертольоти, які має

Він зазначив, що сьогодні державна авіація має чимало літальних апаратів, адже без них важко собі уявити діяльність:

прикордонної служби,

Нацгвардії,

ДСНС,

Нацполіції тощо.

При цьому використовуються не лише машини з радянських часів, а й ті, які постачають партнери.

Сьогодні фактично усі мають крила і гвинтокрили, і забезпечується тим, що є. Зрозуміло, що ми не можемо виробляти свої вертольоти та гелікоптери. У нас у Збройних Силах основний парк – це ще з радянських часів Мі-8 та Мі-2, також Мі-24. Інші відомства забезпечуються такими гелікоптерами з країн Європи,

– сказав Юрій Ігнат.

Авіакатастрофа у Броварах: коротко

18 січня вертоліт впав поруч із дитсадком та пошкодив його будівлю. Через це є постраждалі та загиблі, зокрема, серед дітей.

На борту вертольота у цей час перебував очільник МВС Денис Монастирський, його заступник Євгеній Єнін та держсекретар відомства Юрій Лубкович. На жаль, усі вони загинули.

Наразі через авіакатастрофу під контролем СБУ триває слідство. Воно повинно встановити причину трагедії.

Super Puma, який розбився в Броварах – це один з гелікоптерів французького виробництва, що були передані Україні у 2018 році для структур МВС для створення системи авіаційної безпеки міністерства.