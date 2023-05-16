Тоді вертольоти привезли надію, – мама полоненого бійця про операцію ГУР на "Азовсталі"

Рік тому, 16 травня 2022 року, захисники "Азовсталі" отримали наказ припинити бойові дії та скласти зброю. Українські захисники та захисниці тримали оборону міста 86 днів.

У річницю виходу з "Азовсталі" мама полоненого захисника розповіла про рятувальну операцію під час окупації міста. Її спільно провели ГУР та полк "Азов", передає 24 Канал.

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"Ця операція дуже багато означала"

Матір полоненого оборонця "Азовсталі" Наталія Кравцова розповіла, що ця операція була безпрецедентною. У рамках спецзавдання до окупованого міста мали доставити вертольотами боєкомплекти, засоби зв'язку, медикаменти та продукти.

Як зазначила Кравцова, також вертольотами до оточеного ворогом Маріуполя доставили 72 бійців, які відразу вступили в бій з ворогом.

Наталія Кравцова розповіла про вертолітну операцію: дивіться відео

І для тих людей, які були у Маріуполі на той момент, ті вертольоти привезли не лише боєкомплект та необхідні речі. Вони привезли надію, що Маріупольський гарнізон не покинули і не забули,

– каже мати полоненого захисника.

Вона додала, що ця операція справді багато означала для тих людей, які залишились на "Азовсталі". За її словами, це тривало лише 10 днів.

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