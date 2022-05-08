Весь час знали: немає шансів на виживання, але здатися – це неприйнятно, – захисники Маріуполя

Захисники Маріуполя продовжують героїчну оборону на "Азовсталі" Наші воїни переконані, що зі всіх варіантів, які у них зараз є, здаватися росіянам – неприйнятно.

Захисники міста кажуть, що у них є 4 варіанти щодо того, що робити далі. Про це наші воїни заявили під час онлайн-пресконференції з заводу "Азовсталь", повідомляє 24 канал.

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Про які варіанти кажуть військові

Офіцер управління штабу полку "Азов" Ілля Самойленко пояснив, що у захисників Маріуполя залишилося лише 4 варіанти щодо того, як діяти далі.

Зокрема серед варіантів – ховатися й чекати смерті чи то від голоду, чи то від бомби, спроба втечі з міста, здатися в полон або тримати оборону.

Наші воїни обрали останній варіант, але разом з тим Самойленко наголосив, що здатися в полон – неприйнятний для наших воїнів варіант. Тому військові на "Азовсталі" продовжують давати героїчний опір окупантам та захищати Україну.

Крім того, як зазначають захисники, здатися в полон – це фактично зробити подарунок Росії та російським пропагандистам. Самойленко нагадав, як окупанти взяли в полон азовця з позивним "Ден", якого використали в пропагандистських сюжетах, а потім його мама отримала фото з тілом свого сина.

Ілля Самойленко також відзначив, що у воїнів зараз ще є запаси води і продовольства, то ж вони змагатимуться і надалі.

Головне з пресконференції захисників Маріуполя

На 74-ий день повномасштабної війни Росії проти України захисники Маріуполя дали пресконференцію прямо з "Азовсталі", де їх намагаються блокувати окупанти.

За підрахунками наших воїнів, у Маріуполі загинули близько 25 000 осіб. Більшість із них – мирні мешканці. На місто припадає половина авіаударів у цій війні – близько 150 "прильотів" за день".

Попри те наші захисники продовжують боротьбу. Так, за підрахунками воїнів, їм вдалося знищити близько 2 500 окупантів і поранити ще 5 000 загарбників. Також наші оборонці знищили 60 ворожих танків і ще 30 підбили.

Під час пресконференції захисники розповіли, що командир 36-ї бригади морської піхоти, який потрапив у полон росіян, відмовився виконувати накази та спробував втекти з Маріуполя.

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