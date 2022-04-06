Весь цивілізований світ за нас: мапа підтримки України та Росії

У війні Росії проти України усі цивілізовані держави підтримують нашу країну. На боці Росії стоять лише її сателіти або африканські країни.

Низка країн досі залишаються нейтральними. Вони не підтримують ні Україну, ні Росію.

До теми Дедалі більше людей у світі – на боці України, – Зеленський показав фото з мітингів

Цікаво, що бідні африканські країни стоять на боці Росії, або ж схиляються до думки заходу. Однак жодна з них відверто не підтримує Україну.

На щастя, всі провідні держави світу, окрім хіба що Китаю, підтримують правду та свободу. Тобто – нашу державу.



Чию сторону обрали держави у війні Росії в Україні / Карта The Economist

Це може вас зацікавити – друзі Путіна в Європі танцюють під російські рублі: відео