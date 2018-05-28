Весілля Кіта Харінгтона і Роуз Леслі: названо дату

Актори з культового серіалу "Гра престолів" Кіт Харінгтон (Джон Сноу) і Роуз Леслі (Ігрітт) розповіли, що зіграють своє весілля 23 червня у Шотландії.

Поки світ зачаровано спостерігав за королівським весіллям принца Гаррі і Меган Маркл, шанувальники відомого серіалу "Гра престолів" очікують весілля одних з головних героїв картини. Про це повідомляє BBC.

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До весілля Кита і Роуз залишається менш як місяць. В одному з інтерв'ю актриса Роуз Леслі розповідала, що готуватися до весілля в умовах постійних зйомок в різних проектах їм складно. Проте закохані все-таки призначили дату весілля і розіслали гостям запрошення.



Кіт Харінгтон і Роуз Леслі зустрічаються більш ніж п'ять років

Зазначається, що весілля Кіта Харінгтона і Роуз Леслі відбудеться у фамільному замку нареченої в Західному Гаріохе у Шотландії. Як пишуть західні ЗМІ, церемонія буде вкрай романтичною.

Нагадаємо, відомі актори Кіт Харінгтон і Роуз Леслі 27 вересня 2017 року офіційно підтвердили заручини після п'яти років стосунків. Офіційну заяву вони зробили в британській газеті The Times.



Новина про заручини Кіта Харінгтона і Роуз Леслі у газеті The Times