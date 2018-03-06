Весілля моделі Емілі Ратажковскі: з'явилось відео із запальними танцями зірки

Американська модель та акторка Емілі Ратажковскі здивувала запальними танцями з подругою на власному весіллі.

Як відомо, модель Емілі Ратажковскі нещодавно вийшла заміж за актора та продюсера Себастьяна Бір-Макларда. Стосунки у закоханих протривали кілька тижнів, після чого вони вирішили піти під вінець. Такою ж спонтанною була і церемонія. Відтак Емілі Ратажковскі навіть відмовилась від традиційного білого плаття, замінивши його на стильний костюм гірчичного кольору від Zara.

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У ЗМІ просочилась інформація, що модель з актором знайомі давно, тому їхнє одруження у Нью-Йорку хоч і було несподіванкою для прихильників, однак рішення було прийнято виважено.

Водночас з'явилось перше відео зі святкування. На кадрах Емілі Ратажковскі пристрасно танцює зі своєю подругою, а далі до них приєднується і новоспечений чоловік моделі – Себастьян Бір-Маклард.

Відео з весілля Емілі Ратажковскі та Себастьяна Бір-Макларда