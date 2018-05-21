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Весілля принца Гаррі і Меган Маркл: оприлюднено перші офіційні фото

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Весілля принца Гаррі і Меган Маркл: оприлюднено перші офіційні фото
Весілля принца Гаррі і Меган Маркл: оприлюднено перші офіційні фото / Twitter / @Kensington Palace

19 травня відбулось грандіозне весілля принца Гаррі та Меган Маркл у Віндзорському замку. Сьогодні королівська сім'я оприлюднила офіційні фотографії, на яких новоспечене подружжя герцогів Сассекських щасливо позує разом з іншими членами королівської родини.

Автором всіх світлин став офіційний фотограф весільної церемонії – митець Алексі Любомирські, який також був автором перших спільних світлин наречених в грудні 2017 року. Всі весільні знімки 19 травня були зроблені у Віндзорському замку, в каплиці якого проходило весільне таїнство.

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На першому фото зображено все найближче коло королівської родини: принц Гаррі та Меган Маркл, королева Єлизавета II і чоловік принц Філіп, принц Вільям і дружина Кейт Міддлтон, їхні діти – принц Джордж та принцеса Шарлотта, батько Вільяма та Гаррі – принц Чарльз разом з дружиною Каміллою Паркер Роуз і матір Меган Маркл – Доріа Редлан. Навколо сім'ї також розмістились маленькі подружки та шафери наречених в день весілля.


Весілля принца Гаррі і Меган Маркл: оприлюднено перші офіційні фото

На другому фото подружжя принца Гаррі та Меган Маркл також позує разом зі щирими подружками та шаферами наречених: 3-річна принцеса Шарлотта і 4-річний принц Джордж, а також дві хрещениці принца Гаррі – 3-річна Флоренс ван Катсем і 2-річна Залі Уорре та дві хрещениці Маркл.

Також на фото присутня дочка найкращої подруги Меган, відомого канадського стиліста Джесіки Малруні – 4-річна Айві Малруні, хрещеник Гаррі Джаспер Дайер і брати Айві Малруні – 7-річні близнюки Брайан і Джон.

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Весілля принца Гаррі і Меган Маркл: оприлюднено перші офіційні фото

Третє фото є чи не найромантичнішим – на ньому закохане та щасливе подружжя Меган Маркл та принца Гаррі сидять на сходах Віндзорського замку. Схоже фото було зроблене на першій офіційній фотосесії пари, які також сиділи на сходах Кенсингтонського палацу.

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Весілля принца Гаррі і Меган Маркл: оприлюднено перші офіційні фото

Теги: LifeStyle Зіркові весілля Королівське весілля Королівська сім'я Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Меган Маркл
Джерело: 24 Канал
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