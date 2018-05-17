Весілля принца Гаррі і Меган Маркл: все, що варто знати про історичний день в королівстві

19 травня весь світ спостерігатиме, як британський принц Гаррі одружується із американською акторкою Меган Маркл. Про свої заручини пара оголосила в листопаді 2017 року і тим самим прикували до себе увагу всіх найбільших світових ЗМІ.

Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл – безумовно одна із найочікуваніших подій року. Церемонія розпочнеться о 12:00 за британським часом, о 13:00 молодята проїдуться в кареті через все місто. Потім пара відправиться на святкування в оточенні тільки друзів і близьких.

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Якщо вам кортить побачити весілля, але вам не пощастило бути у списках запрошених – не засмучуйтесь. Транслювати церемонію будуть телеканали ABC, CBS, E!, Fox News, HBO, NBC, PBS, Sky News, TLC. Окрім того, трансляція буде доступна на таких сайтах – ABC, BBC America, BritBox, CBS та The New York Times.

Окрім того, ми зібрали для вас основну інформацію про весілля та про те, чому за цією подією буде слідувати весь світ.

Хто одружується?

Принц Гаррі, внук королеви Єлизавети II і син принца Уельського та принцеси Діани, одружується із колишньою американською акторкою Меган Маркл. Гаррі – шостий у списку спадкоємців британського престолу. Меган Маркл відома своєю роллю в телесеріалі "Форс-мажори". Відомо, що Маркл після оголошення про заручини повністю відмовилася від кар'єри в кіно, тому більше вона не буде з'являтись на екранах.



Принц Гаррі та Меган Маркл

Пара познайомилася у 2016 році завдяки спільним друзям. Перед рішенням поєднати свої долі назавжди пара провела декілька спільних поїздках, де намагалась більше дізнатись одне про одного. Про свої заручини Гаррі та Меган офіційно оголосили в листопаді 2017 року.

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Коли відбудеться церемонія: детальний розклад дня (за місцевим часом)

У Києві ви зможете подивитися цю трансляцію о 14:00. Більшість британських та американських ЗМІ розпочнуть трансляцію раніше – за три години до початку.

9:00

Шановані гості, які були запрошені подивитись весілля молодят у Віндзорському замку, починають прибувати на місце.

9:30

Гості весілля починають прибувати на знамениту Круглу вежу Віндзорського замку на автобусі. Після цього вони підуть в каплицю Святого Георгія через південні двері і займуть свої місця.

11:20

Члени королівської сім'ї починають прибувати, заїжджаючи через Галилейський ганок, – деякі на машині, а деякі пішим ходом.



Віндзорський замок в графстві Беркшир, Лондон

11:45

Очікується, що принц Гаррі і його брат принц Вільям, який стане дружбою на його весіллі, з'являться на західному боці каплиці, ймовірно, пройшовши повз кількох тисяч глядачів, які були запрошені на територію замку.

11:55

Слідуючи протоколу, останнім членом королівської сім'ї стане королева Єлизавета II, – бабуся принца Гаррі.

11:59

Очікується, що Меган Маркл за хвилину до опівдня приїде на машині до Віндзорського замку разом з матір'ю, яка востаннє обніме її як незаміжню доньку, та підійде до каплиці із західної сторони через Галилейський ганок разом зі своїми маленькими подружками та шаферами.

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12:00

Розпочинається святкова літургія, яку проведе архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі, а очолить церковну службу в цей день єпископ Девід Коннер, декан Віндзора. У службі візьме участь хор Karen Gibson and The Kingdom Choir, які виконують музику в стилі госпел, також буде традиційний англіканський хор.



Архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі

13:00

Новоспечене подружжя вийде з каплиці рівно через годину після початку служби та покине Віндзорський замок через ворота Castle Hill. Громада церкви також вийде з каплиці, щоб побачити молодят, а потім відправиться в зал Святого Георгія на обід, влаштований королевою.

Після цього подружжя Меган Маркл і принца Гаррі за традицією відправиться на романтичну прогулянку вулицями Лондона у кареті із супроводом, вітаючись з усіма запрошеними та шанувальниками королівської сім'ї. Пара проїде вздовж вулиці High Street через Windsor Town. Припускається, що це займе близько 25 хвилин часу.

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Після церкви молодята прибудуть у Віндзорський замок, де буде урочистий обід, на який запрошені 600 людей.



Весільна карета принца Гаррі та Меган Маркл

19:00

Увечері принц Гаррі і Меган Маркл вирушать в Фрогмор-хаус (Frogmore House) – заміську резиденцію королівської сім'ї, розташовану неподалік Віндзорського замку. Прийом не буде транслюватись по телебаченню, оскільки це закрита заміська резиденція королівської сім'ї, де зберуться 200 найближчих друзів пари.

Хто запрошений на весілля?

Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл окрім членів королівської родини та родичів Меган зможуть відвідати майже 3000 людей, які не мають відношення до королівської знаті. До списку запрошених увійшло 1200 видатних представників громадськості зі Сполученого Королівства; 200 осіб – з благодійних організацій і фондів; 100 осіб – учні з місцевих шкіл; 610 осіб – співробітники Віндзорського замку та 530 – співробітники королівського палацу.

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Онук британської королеви принц Гаррі також вирішив запросити на весілля своїх колишніх дівчат – подругу дитинства Челсі Деві та акторку і модель Крессиду Бонас. Щодо родини Меган Маркл, то ситуація виявилась набагато складнішою, – її рідні родичі з кожним тижнем давали нові та гучні інтерв'ю, в яких звинувачували Меган Маркл у її байдужості та негостинності. Зведені брати та сестри заявляли, що Меган Маркл останніми роками перестала з ними спілкуватись та навіть не запросила на весілля.



Меган Маркл (ліворуч) з сім'єю (архівне фото)

Що найгірше, – за 2 дні до весілля Меган Маркл із сумом сповістила, що її батько Томас Маркл не прибуде на її весілля та не зможе провести до каплиці Святого Георгія. У ЗМІ спочатку "ходили" чутки, що він відмовився від весілля доньки після нещодавнього скандалу, де він заплатив журналісту, який начебто приховано фотографував його до приготувань весілля доньки. Однак, як виявилось, цього тижня Томас Маркл переніс складну операцію після серцевого нападу, через що не може прибути на весільну церемонію. Матір Меган – Доріан Редлан, обіцяла бути на королівському весіллі.

Хто став офіційним фотографом та музикантами весілля?

Мало хто зі знаменитостей підтвердив, що їх запросили на весілля, але деякі імена можна вгадати. Сер Елтон Джон скасував два концерти, які мали відбутися на час королівського весілля та стане одним із виконавців на весільній церемонії молодят. Мелані Браун натякнула, що вона й інші Spice Girls також отримали запрошення. До того ж, ширяться чутки, що саме Spice Girls будуть співати на весіллі.



Оновлені Spice Girls можуть дебютувати на весіллі принца Гаррі і Меган Маркл

Офіційно принц Гаррі та Меган Маркл узгодили музичний супровід, який складатиметься зі зведеного інструментального складу з музикантів оркестру під керівництвом Крістофера Уорррен-Гріна, Національного оркестру BBC з Уельсу, а також Англійського камерного оркестру та Філармонії. Також церемонію супроводжуватиме хор каплиці Святого Георгія та хор Королівства під керівництвом диригентки Карен Гібсон, а також ансамбль державних трубачів.

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Серед гостей-музикантів також буде 19-річний віолончеліст Шеку Канні-Мейсон (переможець конкурсу BBC Young Musician 2016), сопрано Елін Манахан та трубач Девід Блекеддер. За даними ЗМІ, свій перший танець принц Гаррі та Меган Маркл станцюють під композицію Вітні Х'юстон "I Wanna Dance With Somebody".

Офіційним фотографом весілля принца Гаррі та Меган Маркл стане знаменитий митець Алексі Любомирські. Саме він був автором перших спільних світлин наречених.

У скільки обійдеться весілля та весільна сукня Меган Маркл?

На думку весільного агентства Bride Book's, весілля принца Гаррі та Меган Маркл обійдеться у 45,8 мільйонів доларів (майже 32 мільйони фунтів стерлінгів). Більшу частину грошей виділять на безпеку під час урочистостей: на захист молодят, гостей та глядачів Кенсінгтонський палац виділить 43 мільйони доларів. Над контролем безпеки працюватимуть снайпери та таємні поліцейські.



Принц Гаррі та Меган Маркл в день офіційних заручин восени 2017 року

Щодо весільної сукні нареченої Меган Маркл, то за інформацією британського видання The Daily Mail розкішна весільна сукня орієнтовно коштуватиме 100 тисяч фунтів стерлінгів, – більше 135 тисяч доларів. Вона буде виготовлена вручну і розшита дизайнерами Ralph & Russo. У ній наречена з'явиться на церемонії вінчання, а потім на прийомі у Єлизавети II у Віндзорському замку. Також відомо, що це буде лише одна із суконь Меган у день весілля 19 травня.

Чи реально потрапити на весілля?

Якщо ви не родич чи друг молодят – це нереально. Адже незапрошених гостей не просто виставлять за двері, а ще й можуть кинути за ґрати. Однак шанувальники можуть побачити молодят, коли вони будуть їхати вулицями міста та біля Віндзорського замку.



Каплиця Святого Георгія у Віндзорському замку

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Однак черги скрізь будуть величезними, на вулицях буде багато людей, а всі готельні номери на цей день уже зарезервовані. Навіть були чутки, що весільна процесія може бути під загрозою зриву, оскільки безпритульні планують влаштувати мирний протест Windsor Homeless Project біля території Віндзорського палацу. А все тому, що керівник ради королівського округу Віндзора Саймон Дадлі заявляв, що потрібно "очистити" вулиці від безпритульних перед королівським весіллям.

Скільки людей будуть дивитися трансляцію?

У 2011 році понад 24 мільйони британців дивилися трансляцію одруження принца Вільяма й Кейт Міддлтон. Цього року, ми переконані, цифра буде значно більшою! Що цікаво, британський телеканал Sky News використає систему розпізнавання осіб під час трансляції весілля принца Гаррі та Меган Маркл. Штучний інтелект в режимі реального часу буде ідентифікувати гостей заходу і глядачі зможуть миттєво бачити імена і довідкову інформацію про тих із запрошених, хто опинився в кадрі.

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Чи стане Меган Маркл принцесою?

Після шлюбу офіційний титул Меган стане "Її Королівська Високість принцеса Генрі Уельська". Принцесою Меган не стане, адже цей титул можуть здобути лише ті, хто народилися в королівській сім'ї.



Меган Маркл

Швидше за все, королева нагородить молодят герцогством, як вона зробила після одруження Вільяма й Кейт, які стали герцогом і герцогинею Кембриджськими.

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Чим це весілля відрізнятиметься від весілля герцога й герцогині Кембриджських?

На відміну від свого старшого брата, принц Гаррі навряд чи успадкує престол, і, відповідно, його весілля буде менш пишним (згідно з королівськими канонами). Зверніть увагу, наприклад, на саму дату одруження – принц Вільям одружився 29 квітня 2011 року, що змусило уряд оголосити цей день вихідним, аби народ міг подивитися весілля по телевізору.

Цього разу ніяких нових вихідних у британців не буде, бо весілля відбудеться в суботу, 19 травня.