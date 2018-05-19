15:26
19 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
16°C
21°C 13°C
  • неділя
    17°C 12°C
  • понеділок
    18°C 10°C
  • вівторок
    20°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Царські гонки на КАМАЗі. Крайня межа
Вєсті Кремля
08:30, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Що Матіос намацав у Савченко. Антиляшківська змова
Вєсті.UA
07:43, сьогодні
Одеські
ЦРУ
09:00, 18 травня
Як курки з
Підсумки дна
23:02, 13 травня
Згадати Все. До бабці на село
Згадати все
14:34, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл: фото розкішної сукні нареченої

739 Читать новость на русском
Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл: весільна сукня Меган Маркл
Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл: весільна сукня Меган Маркл / gettyimages

19 травня весь світ спостерігає, як британський принц Гаррі одружується із американською акторкою Меган Маркл. Наречена вже стала іконою стилю – одяг, який вона обирає, миттєво змітають з полиць магазину. Тож появу її у весільній сукні чекали вже дуже давно!

Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл – безумовно одна із найочікуваніших подій року. Церемонія розпочалася о 12:00 за британським часом, о 13:00 молодята проїдуться в кареті через все місто. Потім пара відправиться на святкування в оточенні тільки друзів і близьких.

Читайте також: Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл: онлайн-трансляція церемонії

Особливу увагу до себе прикувало вбрання наречених. Сукня Меган Маркл відрізняється від весільних суконь принцеси Діани або Кейт Міддлтон. Образ нареченої можна назвати класичним чи традиційним. Скромне плаття з овальним вирізом було настільки елегантним та витонченим, що розчулило нареченого. Довга фата додала урочистості весільному образу Меган Маркл. Волосся нареченої прикрашала корона з великою квіткою посередині. 

Меган Маркл
Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл


Весільна сукня Меган Маркл


Весілля принца Гаррі та Меган Маркл: сукня нареченої

Проте кілька класичних елементів таки дотримано. Наприклад, сукня має довгий рукав, що є обов'язковим для всіх наречених королівської сім'ї.


Весільна сукня Меган Маркл


Весілля принца Гаррі та Меган Маркл


Розкішна сукня на весіллі Меган Маркл


Королівське весілля прицна Гаррі та Меган Маркл

Раніше повідомлялось, що Меган Маркл обере сукню ручної роботи від Ralph & Russo. За попередньої інформацію, ціна такої сукня сягала 100 тисяч фунтів стерлінгів. Також мова йшла і про ізраїльського дизайнера Інбаль Дрор, яка відома своїми досить відвертим сукнями з напівпрозорих матеріалів.

До речі, принц Гаррі також здивував публіку – адже він одягнув форму, як це робили його брат, батько та дід. Хоч сам Гаррі не є чинним військовослужбовцем, а, отже, міг самостійно обрати для себе будь-який костюм.

Теги: Новини України Весілля принца Гаррі і Меган Маркл Меган Маркл Королівське весілля Королівська сім'я LifeStyle Великобританія Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Чому Волкер вважає, що українці поки що не зможуть повернути Донбас
сьогодні, 12:02 Чому Волкер вважає, що українці поки що не зможуть повернути Донбас
Блог Медіа 690
Шалено дорога авантюра: у скільки Росії обходиться Кримський міст
сьогодні, 11:01 Шалено дорога авантюра: у скільки Росії обходиться Кримський міст
1291
Свежие воспоминания о Луганске: лучшее качество – украинское
сьогодні, 08:41 Свежие воспоминания о Луганске: лучшее качество – украинское
Ольга Черненко 1163
Яких цькувань зазнала суддя Гольник, що відмовилась від хабара найвпливовішої людини Полтави
18 травня, 23:04 Яких цькувань зазнала суддя Гольник, що відмовилась від хабара найвпливовішої людини Полтави
Роман Маселко 1372
Необхідно повністю перекрити доступ і викинути російський контент з українських терен
18 травня, 22:02 Необхідно повністю перекрити доступ і викинути російський контент з українських терен
Володимир Шередега 1176
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук