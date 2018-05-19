Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл: фото розкішної сукні нареченої

19 травня весь світ спостерігає, як британський принц Гаррі одружується із американською акторкою Меган Маркл. Наречена вже стала іконою стилю – одяг, який вона обирає, миттєво змітають з полиць магазину. Тож появу її у весільній сукні чекали вже дуже давно!

Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл – безумовно одна із найочікуваніших подій року. Церемонія розпочалася о 12:00 за британським часом, о 13:00 молодята проїдуться в кареті через все місто. Потім пара відправиться на святкування в оточенні тільки друзів і близьких.

Читайте також: Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл: онлайн-трансляція церемонії

Особливу увагу до себе прикувало вбрання наречених. Сукня Меган Маркл відрізняється від весільних суконь принцеси Діани або Кейт Міддлтон. Образ нареченої можна назвати класичним чи традиційним. Скромне плаття з овальним вирізом було настільки елегантним та витонченим, що розчулило нареченого. Довга фата додала урочистості весільному образу Меган Маркл. Волосся нареченої прикрашала корона з великою квіткою посередині.



Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл



Весільна сукня Меган Маркл



Весілля принца Гаррі та Меган Маркл: сукня нареченої

Проте кілька класичних елементів таки дотримано. Наприклад, сукня має довгий рукав, що є обов'язковим для всіх наречених королівської сім'ї.



Весільна сукня Меган Маркл



Весілля принца Гаррі та Меган Маркл



Розкішна сукня на весіллі Меган Маркл



Королівське весілля прицна Гаррі та Меган Маркл

Раніше повідомлялось, що Меган Маркл обере сукню ручної роботи від Ralph & Russo. За попередньої інформацію, ціна такої сукня сягала 100 тисяч фунтів стерлінгів. Також мова йшла і про ізраїльського дизайнера Інбаль Дрор, яка відома своїми досить відвертим сукнями з напівпрозорих матеріалів.

До речі, принц Гаррі також здивував публіку – адже він одягнув форму, як це робили його брат, батько та дід. Хоч сам Гаррі не є чинним військовослужбовцем, а, отже, міг самостійно обрати для себе будь-який костюм.