19 травня весь світ спостерігатиме, як британський принц Гаррі одружується із американською акторкою Меган Маркл. Про свої заручини пара оголосила в листопаді 2017 року і прикували до себе увагу світових ЗМІ. Подробиці весілля та онлайн-трансляція церемонії – далі в матеріалі.

Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл – безумовно одна із найочікуваніших подій року. Церемонія розпочнеться о 12:00 за британським часом, о 13:00 молодята проїдуться в кареті через все місто. Потім пара відправиться на святкування в оточенні тільки друзів і близьких.

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Якщо вам кортить побачити весілля, але вам не пощастило бути у списках запрошених – не засмучуйтесь. Транслювати церемонію будуть телеканали ABC, CBS, E!, Fox News, HBO, NBC, PBS, Sky News, TLC. Окрім того, трансляція буде доступна на таких сайтах – ABC, BBC America, BritBox, CBS та The New York Times.

Королівське весілля принца Гаррі та Меган Маркл: онлайн-трансляція церемонії (дивіться відео):

Окрім того, ми зібрали для вас основну інформацію про весілля та про те, чому за цією подією буде слідувати весь світ.

Хто одружується?

Принц Гаррі, внук королеви Єлизавети II і син принца Уельського та принцеси Діани, одружується із американською акторкою Меган Маркл. Гаррі – шостий у списку спадкоємців британського престолу. Меган Маркл відома своєю роллю в телесеріалі "Форс-мажори". Відомо, що Маркл після оголошення про заручини – повністю відмовилася від кар'єри в кіно, тож більше вона не буде з'являтись на екранах.



Принц Гаррі та Меган Маркл

Пара познайомилася у 2016 році завдяки спільним друзям. Про свої заручини Гаррі та Меган офіційно оголосили в листопаді 2017 року.

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Коли відбудеться церемонія?

Церемонія розпочнеться о 12:00 19 травня за британським часом, у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку. У Києві ви зможете подивитися цю трансляцію о 14:00. Більшість британських та американських ЗМІ розпочнуть трансляцію раніше – за три години до початку. Після церемонії молодята проїдуться вулицями у відкритій кареті.



Весільна карета принца Гаррі та Меган Маркл

Що буде після церемонії?

Після церкви молодята прибудуть у Віндзорський замок, де буде урочистий обід, на який запрошені 600 людей. Увечері молодята вирушать у Фроґмор-гаус (Frogmore House), який розташований неподалік. Це заміська резиденція королівської сім'ї, де зберуться 200 найближчих друзів пари.

Чи реально потрапити на весілля?

Якщо ви не родич чи друг молодят – це нереально. Адже незапрошених гостей не просто виставлять за двері, а ще й можуть кинути за ґрати. Однак шанувальники можуть побачити молодят, коли вони будуть їхати вулицями міста та біля Віндзорського замку.



Каплиця Святого Георгія у Віндзорському замку

Однак черги скрізь будуть величезними, на вулицях буде багато людей, а всі готельні номери на цей день уже зарезервовані.

Скільки людей будуть дивитися трансляцію?

У 2011 році понад 24 мільйони британців дивилися трансляцію одруження принца Вільяма й Кейт Міддлтон. Цього року, ми переконані, цифра буде значно більшою!

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Як виглядатиме весільна церемонія?

Королева – глава Церкви Англії, яка входить до Англіканського співтовариства. Перед весіллям Меган Маркл охрестив архієпископ Кентерберійський Джастін Уелбі. Він же і вінчатиме молодят. Під час служби лунатимуть молитви, співи, а також зачитуватимуть уривки з Біблії.



Віндзорський замок

У службі візьме участь хор Karen Gibson and The Kingdom Choir, які виконують музику в стилі госпел, також буде традиційний англіканський хор.

Чи стане Меган Маркл принцесою?

Після шлюбу офіційний титул Меган стане "Її Королівська Високість принцеса Генрі Уельська". Принцесою Меган не стане, адже цей титул можуть здобути лише ті, хто народилися в королівській сім'ї.

Швидше за все, королева нагородить молодят герцогством, як вона зробила після одруження Вільяма й Кейт, які стали герцогом і герцогинею Кембриджськими.

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Хто запрошений на весілля?

Мало хто зі знаменитостей підтвердив, що їх запросили на весілля, але деякі імена можна вгадати. Сер Елтон Джон скасував два концерти, які мали відбутися на час королівського весілля. Мелані Браун натякнула, що вона й інші Spice Girls також отримали запрошення. До того ж, ширяться чутки, що саме Spice Girls будуть співати на весіллі.

Про те, чи будуть на весіллі родичі Меган – достеменно не відомо. Раніше повідомлялось, що до вівтаря її поведе батько, однак згодом він відмовився від цієї участі.

Чим це весілля відрізнятиметься від весілля герцога й герцогині Кембриджських?

На відміну від свого старшого брата, принц Гаррі навряд чи успадкує престол, і, відповідно, його весілля буде менш пишним (згідно з королівськими канонами). Зверніть увагу, наприклад, на саму дату одруження – принц Вільям одружився 29 квітня 2011 року, що змусило уряд оголосити цей день вихідним, аби народ міг подивитися весілля по телевізору.

Цього разу ніяких нових вихідних у британців не буде, бо весілля відбудеться в суботу, 19 травня.