Весною Лукашенко піде, – Тихановська

Світлана Тихановська впевнена, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко піде з посади вже весною 2021 року. Він, мовляв, не витримає тиску Євросоюзу та США.

Лукашенко піде з посади

Лідерка білоруської опозиції переконана, що режим Лукашенка впаде у 2021 році.

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За її словами, тиск на самопроголошеного президента "буде рости з кожним днем, і одного дня він стане для Лукашенка надмірним, так що той піде".

Режим Лукашенка впаде ще в цьому році. Думаю, навесні він піде,

– заявила Тихановська.

Що відомо про санкції проти режиму Лукашенка

19 лютого США ввели санкції проти 43 осіб з оточення самопроголошеного президента.

У Великій Британії також напрацювали санкційний список. У нього потрапили 27 білоруських чиновників, правоохоронців та співробітників державних ЗМІ.

25 лютого Європейський Союз на рік продовжив санкції проти білоруської влади. Обмеження стосуються 88 чиновників, серед яких і сам Лукашенко.

Україна також розглядає можливість введення санкцій проти режиму самопроголошеного президента.