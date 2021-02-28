Весною Лукашенко піде, – Тихановська

28 лютого 2021 , 12:17
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Світлана Тихановська впевнена, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко піде з посади вже весною 2021 року. Він, мовляв, не витримає тиску Євросоюзу та США.

Джерело:

Bild am Sonntag

Лукашенко піде з посади

Лідерка білоруської опозиції переконана, що режим Лукашенка впаде у 2021 році.

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За її словами, тиск на самопроголошеного президента "буде рости з кожним днем, і одного дня він стане для Лукашенка надмірним, так що той піде".

Режим Лукашенка впаде ще в цьому році. Думаю, навесні він піде,
– заявила Тихановська.

Що відомо про санкції проти режиму Лукашенка

Зверніть увагу! Раніше Тихановська закликала США, Канаду, ЄС та Велику Британію розширити санкції проти білоруської влади. Крім того, вона просила країни розслідувати злочини режиму Лукашенка та допомогти у проведенні нових справедливих виборів.