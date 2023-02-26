Весною Україна буде готовою до контрнаступу: у ГУР назвали одну зі стратегічних цілей

Українські військові навесні будуть готові перейти до контрнаступу. Успіх ЗСУ залежить від низки чинників, включно з постачанням західної зброї.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький.

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Стратегічна ціль українського контрнаступу

За словами Скібіцького, навесні Україна буде готова до контрнаступу. Він наголосив, що однією зі стратегічних цілей контрнаступу буде спроба "вбити клин у російський фронт на півдні – між Кримом і материковою частиною Росії".

Представник ГУР не виключає, що Україна завдаватиме ударів по збройових складах на території Росії, зокрема у Бєлгородській області.

"Звідти стартують атаки на Україну. Це становить загрозу, наприклад, для Харкова", – сказав він.

Скібіцький наголосив, що метою українського контрнаступу є звільнення всіх окупованих територій України, включно з Кримом.

Ми зупинимося тільки тоді, коли відновимо країну в кордонах 1991 року,

– наголосив Скібіцький.

Україна буде готовою

Вадим Скібіцький виступив на заході з нагоди роковин початку повномасштабної агресії Росії проти України, організованому 24 лютого в резиденції Федерального президента ФРН у палаці Бельвю, в Берліні. Головні тези з його виступу:

дуже складним буде період весна-літо, ми це розуміємо, ми готуємося: посилюємо наші спроможності, маємо досвід і потужну підтримку наших партнерів;

на сьогодні є чітка підтримка, чіткі плани, які узгоджують на потужній платформі "Рамштайн" щомісяця;

основна мета кремля – повна окупація Донбасу – за цілий рік так і не досягнута;

українська сторона зриває всі плани, які постійно змінюються;

Росія почала наступ з мінімум чотирьох напрямків, але збройні сили Росії не спроможні проводити одночасно такі наступальні операції, вони можуть це робити максимум на двох напрямках;

на початок агресії понад 350 тисяч українських військовослужбовців мали досвід виконання бойових завдань на Донбасі, брали участь в АТО/ООС, це люди з бойовим досвідом. Тому вони зараз так швидко, за два – три тижні, опановують західну техніку;

військова розвідка України знала заздалегідь кожен крок ворога і була готова до початку широкомасштабної агресії, ознаки якої були ще з весни 2021 року;

процеси, які відбуваються у Росії – незворотні.

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