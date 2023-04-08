Весняне тепло, туман та грози: якою буде погода в Україні 9 квітня

Погода у неділю, 9 квітня, обіцяє принести грози у декілька областей України. Однак й на решті території нашої держави очікуються опади.

При цьому вітер не буде збивати українців з ніг. Синоптики обіцяють, що у неділю він буде свіжим, адже максимальні його пориви сягатимуть лише 8 метрів за секунду.

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Прогноз погоди від Укргідрометцентру

Щодо температури повітря, то вона більше не рівнятиметься на зиму. Лише вночі подекуди можливі показники на термометрах близько 0. Вдень же температура в Україні коливатиметься від +8 до +16.

Так, найхолодніше 9 квітня буде на Заході держави. Там вдень синоптики обіцяють за вікном температуру в межах від +8 до +12. У Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях пройдуть неістотні опади. А ось в інших у цьому регіоні – грози.

На Півночі у неділю буде дещо тепліше. У цій частині держави українцям слід очікувати на комфортні +12…+15. Однак при цьому насолодитися весною повною мірою не вийде, адже грози оминуть лише столицю України.

На Сході ж 9 квітня буде найтепліше, адже за день температура повітря прогріється від +12 аж до +16. Оминуть цей регіон й грози, однак синоптики прогнозують дощі.

На Півдні України стовпчики термометрів коливатимуться від +12 до +15. Самими слабкими тут опади будуть в Одеській області та тимчасово окупованому Криму.

У цей день західні, Житомирську та південні області України накриє туман, через що видимість сягатиме 200–500 метрів (I рівень небезпеки, жовтий). Тож варто зберігати підвищену уважність та обережність на дорогах.



Метеорологічні попередження 9 квітня / Карта Укргідрометцентру

Погода у містах України 9 квітня

Київ – +12…+14

Ужгород – +10…+12

Львів – +8...+10

Івано-Франківськ – +8...+10

Тернопіль – +9...+11

Чернівці – +8...+10

Хмельницький – +9...+11

Луцьк – +10...+12

Рівне – +10...+12

Житомир – +12...+14

Вінниця – +10...+12

Одеса – +12...+14

Миколаїв – +12...+14

Херсон – +13...+15

Сімферополь – +13...+15

Кропивницький – +12...+14

Черкаси – +12...+14

Чернігів – +13...+15

Суми – +13...+15

Полтава – +13...+15

Дніпро – +13...+15

Запоріжжя – +13...+15

Донецьк – +12...+14

Луганськ – +14...+16

Харків – +13...+15



Прогноз погоди 9 квітня / Карта Укргідрометцентру