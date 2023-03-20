Від чого залежить контрнаступ ЗСУ: політтехнолог назвав 3 фактори

Україна активно готується до весняних контрнаступальних дій. Вони плануються наприкінці березня чи квітня.

Про це 24 Каналу повідомив політтехнолог Борис Тизенгаузен. За його словами, для успішного втілення задуманого Україні потрібно зважати одразу на 3 ключові нюанси.

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Без чого контрнаступ неможливий

Борис Тизенгаузен пояснив, що український контрнаступ повинен показати хороші результати завдяки західній зброї.

Від чого залежить? Першочергово від інтенсивності постачань цього озброєння,

– наголосив він.

На його думку, другий аспект – швидкість опанування українськими захисниками зброї та техніки від партнерів.

"З цим все окей", – переконаний політтехнолог.

Усе йде за планом, тож до початку контрнаступу все має бути готовим.

А третій фактор, який можна перше місце поставити – самовідданість, сміливість і здібність воювати наших ЗСУ. Я це навіть під сумнів не ставлю!

– додав він.

Борис Тизенгаузен наголосив, що насправді все вже давно зрозуміло.

Борис Тизенгаузен розказав, що потрібно Україні для успішного контрнаступу: дивіться відео

Росіянам доведеться втікати

Політтехнолог повідомив, що експерти прогнозують початок контрнаступальних дій у період з кінця березня по кінець квітня – коли бездоріжжя зникне і вся техніка буде тут.

"Нам теж не з неба беруть кількість одиниць техніки – це чисто математична та аналітична модель військових, яка передбачає, що такі одиниці тут будуть і вони будуть брати участь у контрнаступі", – підкреслив він.

За його словами, Україна вже продемонструвала два успішних контрнаступи.

Я зараз говорю про Харківську область і втечу росіян із Херсона. Тут, звісно, потрібно розуміти, що росіяни міцно окопалися там, де вони зараз знаходяться, але окопалися вони й навколо Херсона, й Харківської області. Це їх не сильно врятувало,

– наголосив Тизенгаузен.

Політтехнолог наголосив, що росіянам варто укріплюватися лише на своїх територіях і вже потихеньку складати речі та готуватися на виїзд з українських земель.

"У Бєлгороді окопуйтеся, а Крим, в якому я народився, ми точно повернемо!" – підкреслив він.

За його даними, у деяких в Криму вже паніка через наближення ЗСУ.

Російські ФСБшники, прокурори, податківці, в тому числі й колаборанти, вже екстрено розпродують нерухомість і частина з них вивозить свої родини,

– пояснив він.

Політтехнолог розказав, сигнал про те, що росіяни вже не вірять своєму військовому командуванню і втратили віру в те, що зможуть втримати окупований Крим.

Україна готується до контрнаступу: коротко